Người phụ nữ bị ung thư phổi hối hận vì bỏ qua một dấu hiệu nhỏ trên bàn tay

Theo thông tin từ trang Sohu, một người phụ nữ 60 tuổi ở Trung Quốc đã đến bệnh viện với triệu chứng ho và đau ngực. Sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ xác định bà mắc ung thư phổi, một kết quả khiến bệnh nhân vô cùng sốc. Bà thắc mắc: “Tôi chưa bao giờ hút thuốc, tại sao tôi lại bị ung thư phổi”.

Bác sĩ giải thích rằng, hút thuốc là yếu tố nguy cơ cao gây ung thư phổi, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất. Cơ chế gây bệnh rất phức tạp, bao gồm cả yếu tố di truyền và tác động từ môi trường sống.

Thật không may, khi được chẩn đoán thì ung thư đã ở giai đoạn muộn, tế bào ung thư đã di căn rộng, khiến bác sĩ cũng đành bất lực vì không còn cơ hội phẫu thuật triệt để. Ở giai đoạn này, tỷ lệ sống sau 5 năm cực kỳ thấp. Nghe đến đây, người phụ nữ bật khóc. Bà nói trong nghẹn ngào rằng ban đầu không hề ho hay đau ngực, chỉ trong khoảng một tháng gần đây mới xuất hiện triệu chứng, nhưng đôi tay của bà đã có vấn đề từ lâu, chỉ là không để ý.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ liền nói: “Chính những biểu hiện ở tay của bà cũng là tín hiệu cảnh báo sớm mà ung thư phổi phát ra”.

Nhiều người hiểu sai về ung thư phổi, cho rằng bệnh chỉ xuất hiện khi có các triệu chứng điển hình như ho, khạc đờm, ho ra máu hoặc đau ngực. Thực tế không phải vậy, nhiều bệnh nhân không có triệu chứng rõ ràng ở phổi, mà lại xuất hiện dấu hiệu bất thường ở các bộ phận khác.

Ung thư phổi dễ di căn đến não, xương và gan, và điều ít ai biết là các triệu chứng ở tay cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi đang đến gần. Dưới đây là 3 dấu hiệu ở tay có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của ung thư phổi

1. Ngón tay dùi trống

“Ngón tay dùi trống” là tình trạng đầu ngón tay phình to và cong lên như đầu chiếc dùi trống. Móng tay uốn cong hình vòm, phần góc giữa móng và da dưới móng tăng lên 180 độ hoặc hơn.

Hiện tượng này không phải do xương hay khớp bị tổn thương, mà nguyên nhân gốc rễ là thiếu oxy ở mao mạch đầu chi. Khi đó, cơ thể sẽ tiết ra các chất gây giãn mạch như serotonin và prostaglandin, khiến mạch máu ở đầu ngón tay giãn nở lâu ngày, dẫn đến mô mềm tăng sinh, làm đầu ngón tay dày lên và biến dạng.

Trong các nguyên nhân gây ra ngón tay dùi trống, ung thư phổi là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Khi phổi bị tổn thương lâu dài, tuần hoàn máu kém và thiếu oxy mãn tính sẽ khiến ngón tay dần dần xuất hiện hiện tượng phình to đặc trưng này.

2. Tê đầu ngón tay

Ung thư phổi có thể gây tê ở ngón tay, và nguyên nhân rất đa dạng. Nếu ung thư đã di căn lên não, khối u có thể chèn ép mô não, làm rối loạn chức năng cảm giác và vận động, khiến bệnh nhân tê hoặc yếu tay, tương tự như triệu chứng của đột quỵ.

Ngay cả khi chưa có di căn não, nếu khối u nằm ở đỉnh phổi, nó có thể chèn ép đám rối thần kinh cánh tay hoặc tủy sống, gây ra tê và đau ở cánh tay, bàn tay hoặc ngón tay.

3. Đau đầu ngón tay

Một số báo cáo lâm sàng cho thấy, bệnh nhân ung thư phổi tuyến giai đoạn muộn có thể xuất hiện hiện tượng phá hủy xương ở đầu ngón tay, kèm mức phosphatase kiềm tăng cao.

Khi ung thư phổi di căn đến xương đầu chi, bệnh nhân sẽ cảm thấy sưng đau ngón tay, thậm chí không thể cầm nắm đồ vật. Đây là dấu hiệu di căn xương muộn, cho thấy bệnh đã tiến triển nghiêm trọng.

Những thay đổi bất thường ở tay dù nhỏ như nhưng có thể là tín hiệu sớm của ung thư phổi. Việc tầm soát định kỳ bằng chụp CT phổi là cách tốt nhất để phát hiện sớm và điều trị kịp thời, giúp tăng cơ hội sống cho người bệnh.