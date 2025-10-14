5 dấu hiệu phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua của ung thư vòm họng

Dưới đây là 5 dấu hiệu ban đầu của ung thư vòm họng dễ bị bỏ qua:

1. Đau họng dai dẳng

Đau họng kéo dài hàng tuần mà không khỏi có thể là dấu hiệu của ung thư họng. Đau họng do ung thư vòm họng khác với các bệnh nhiễm trùng thông thường ở chỗ, nó kéo dài dai dẳng và gây đau hoặc khó chịu ở cổ họng giống như bị dao cạo, gây khó khăn khi nuốt.

Cần đi khám bác sĩ nếu bạn bị đau họng kéo dài hơn 2 tuần khi không có dấu hiệu cảm lạnh hoặc dị ứng, vì nó có thể là dấu hiệu của ung thư họng. Điều này xảy ra do niêm mạc họng bị kích ứng khi khối u phát triển, dẫn đến đau hoặc khó chịu kéo dài do khối u gây tắc nghẽn một phần vùng họng.

2. Giọng nói thay đổi hoặc khàn tiếng

Ung thư vòm họng phát triển ở dây thanh quản và các mô xung quanh, gây ra những thay đổi đáng chú ý về giọng nói. Người bệnh có thể gặp phải những thay đổi về giọng nói như khàn giọng, giọng nói bị căng cứng hoặc nhỏ hơn mà không rõ nguyên nhân.

Trong trường hợp này, giọng nói trở nên líu lưỡi hoặc nghe khác thường. Những thay đổi về giọng nói do ung thư khác với tình trạng khàn giọng thông thường do cảm lạnh, vì chúng sẽ tiếp tục kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn. Chuyển động của dây thanh quản bị gián đoạn khi khối u phát triển ở vùng cổ họng và thanh quản bị sưng.

Những thay đổi về giọng nói ở giai đoạn đầu nên được thông báo với bác sĩ, vì chúng có thể là dấu hiệu của sự phát triển ung thư tiềm ẩn trong các mô tạo ra giọng nói.

3. Khó nuốt hoặc đau khi nuốt

Tình trạng khó nuốt gây đau hoặc khó nuốt thường không được phát hiện trong giai đoạn đầu. Việc ăn uống gây ra cảm giác đau họng hoặc nóng rát, cũng có thể khiến thức ăn bị kẹt giữa cổ họng và vùng ngực.

Các triệu chứng có xu hướng tăng dần theo thời gian, trong khi nhiều người có thể cho rằng chúng là do trào ngược axit hoặc nhiễm trùng. Sự phát triển của khối u và sưng tấy ở vùng cổ họng dẫn đến tình trạng bị đau khi nuốt.

Nếu tình trạng đau hoặc khó nuốt kéo dài hơn 2 tuần cần được kiểm tra vì nó có thể là dấu hiệu của sự phát triển của khối u ảnh hưởng đến cơ nuốt.

4. Có khối u hoặc sưng ở cổ

Ung thư vòm họng thường biểu hiện bằng các khối u ở cổ hoặc hạch bạch huyết sưng, mà hầu hết mọi người không nhận ra là triệu chứng tiềm ẩn.

Sự di căn của tế bào ung thư đến các hạch bạch huyết khiến chúng phình to, tạo thành các khối u chắc, không đau dưới da cổ. Các khối u này tiếp tục phát triển và không tự khỏi.

Việc kiểm tra các khối u ở cổ có thể giúp chẩn đoán kịp thời ung thư vòm họng và các bệnh ung thư vùng đầu và cổ khác.

5. Giảm cân và mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Sự kết hợp giữa sụt cân không rõ nguyên nhân và mệt mỏi là dấu hiệu sớm của ung thư vòm họng và nhiều loại ung thư khác. Sự phát triển của khối u ở vùng họng cản trở việc ăn uống và nuốt đúng cách, dẫn đến thiếu dinh dưỡng.

Cơ thể sử dụng nguồn năng lượng để chống lại ung thư, đồng thời phải đối mặt với tình trạng giảm lượng thức ăn tiêu thụ, dẫn đến mệt mỏi. Các dấu hiệu ban đầu của những triệu chứng này thường mờ nhạt, và tăng dần theo thời gian.

Đừng bỏ qua các triệu chứng

Đừng bỏ qua các triệu chứng nếu chúng kéo dài. Chẩn đoán và can thiệp sớm có thể giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả, nếu ung thư được phát hiện ở giai đoạn muộn, các biến chứng khác có thể phát sinh.