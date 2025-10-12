Bác sĩ bảo “còn trẻ, không cần tầm soát”, người phụ nữ suy sụp khi mắc ung thư ác tính

Ung thư vú là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ, thường chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có 2,3 triệu phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư vú vào năm 2022, dẫn đến 670.000 ca tử vong trên toàn cầu.

Trang Times of India đưa tin, Reshu Basnyat (35 tuổi) sống tại Australia đang nỗ lực nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc không bỏ qua bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến sức khỏe. Vào đầu năm 2023, cô phát hiện một khối u bên trong vú. "Tôi cứ nghĩ đó là sự thay đổi nội tiết tố sau khi sảy thai, đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến", cô chia sẻ

Được biết, Basnyat từng trải qua một lần sảy thai ở tuổi 33 và cho rằng khối u liên quan đến sự thay đổi nội tiết tố. Trước đó, cô từng phẫu thuật loại bỏ một khối u lành tính vào năm 2011 và trong gia đình có tiền sử ung thư vú. Dù vậy, bác sĩ vẫn trấn an rằng cô không cần chụp X-quang tuyến vú định kỳ: “Cô còn trẻ và rất khỏe mạnh, không cần phải làm điều đó”.

Tại Australia, phụ nữ trên 40 tuổi được miễn phí chụp X-quang tuyến vú định kỳ nhằm tầm soát, trong khi nhóm tuổi 50–74 được khuyến nghị thực hiện 2 năm một lần.

Tuy nhiên, khi Basnyat mang thai trở lại và nhận thấy khối u không biến mất, cô bắt đầu lo lắng. Một bác sĩ chuyên khoa đã thực hiện sinh thiết chỉ để cô yên tâm, nhưng ban đầu vẫn cho rằng khả năng cao không nghiêm trọng. Kết quả xét nghiệm sau đó đã khiến cô suy sụp: Basnyat được chẩn đoán mắc ung thư vú và bệnh đã di căn đến hạch bạch huyết.

“Tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó là muốn giữ đứa bé này. Tôi không thể mất thêm một đứa con lần nào nữa,” Basnyat nhớ lại. Dù choáng váng, cô lập tức bắt đầu điều trị, quyết tâm bảo vệ cả bản thân lẫn thai nhi. Cô phẫu thuật cắt bỏ khối u, sau đó hóa trị, đồng thời theo dõi sát sao tình trạng thai kỳ.

“Tôi luôn tự hỏi điều này có làm hại em bé không? Tôi có nguy cơ sảy thai không? Tôi muốn giữ đứa bé này. Các bác sĩ phải đảm bảo rằng sẽ bảo vệ nó. Mọi thứ vô cùng khủng khiếp, rất đau đớn, rất rối bời. Tôi cũng không biết mình đã vượt qua bằng cách nào”, Basnyat chia sẻ. Vài tuần trước khi sinh, quá trình hóa trị được tạm dừng, em bé sau đó được theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt sơ sinh (NICU).

Sự chào đời của đứa con đã mang lại cho cô sức mạnh và quyết tâm mới. Basnyat hoàn thành phác đồ điều trị chuyên sâu, bao gồm 14 đợt hóa trị, 17 đợt áp dụng liệu pháp nhắm trúng đích và 15 đợt xạ trị. Hiện cô đang trong giai đoạn điều trị duy trì, và dù hiện tại chưa có bằng chứng tế bào ung thư còn tồn tại, cô nhấn mạnh: “Tôi vẫn chưa thể nói mình đã khỏi ung thư.”

Câu chuyện của Basnyat là lời nhắc nhở mạnh mẽ dành cho phụ nữ, hãy chú ý đến bất kỳ dấu hiệu bất thường nào và luôn chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình. Trải nghiệm của cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, tham vấn y tế kịp thời, cũng như nghị lực kiên cường trước căn bệnh đe dọa tính mạng.