Phần thịt lợn ngon, nhiều chất nhưng 6 nhóm người nên tránh

Trên thực tế, thịt thủ không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt trong việc bổ sung protein, vitamin nhóm B, axit béo thiết yếu và khoáng chất.

Giàu protein chất lượng cao

Theo Sohu, thịt thủ chứa lượng protein động vật dồi dào, dễ hấp thu, rất cần thiết cho việc duy trì và phục hồi các mô trong cơ thể. Protein đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cơ bắp, kháng thể và hỗ trợ hệ miễn dịch. Với người cao tuổi, vận động viên hay người đang hồi phục sau bệnh, protein động vật là nguồn dinh dưỡng quan trọng tăng cường thể lực và nâng cao sức đề kháng.

Thịt thủ từng là món ăn quen thuộc của người nghèo trước đây. Ảnh: Sohu

Bổ sung vitamin nhóm B

Thịt thủ là nguồn vitamin nhóm B phong phú, bao gồm B1, B2, B6 và B12. Các vitamin này giúp duy trì quá trình trao đổi chất, bảo vệ hệ thần kinh, hỗ trợ tạo hồng cầu và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Việc bổ sung đầy đủ vitamin nhóm B giảm mệt mỏi, phòng ngừa thiếu máu và các rối loạn thần kinh.

Cung cấp axit béo thiết yếu

Thịt thủ chứa axit béo không bão hòa như Omega-3 và Omega-6, duy trì độ ẩm, độ đàn hồi của da, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa. Những axit béo này còn tăng cường hàng rào bảo vệ da, giảm nguy cơ viêm và dị ứng, phù hợp với những người quan tâm đến chăm sóc và dưỡng da.

Bổ sung khoáng chất - tăng miễn dịch, ngừa thiếu máu

Thịt thủ cung cấp sắt và kẽm - hai khoáng chất quan trọng duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Sắt là thành phần chính của huyết sắc tố, góp phần vận chuyển oxy đi khắp cơ thể, trong khi kẽm hỗ trợ tăng cường miễn dịch và phục hồi mô. Ăn thịt thủ điều độ phòng ngừa thiếu máu, tăng sức đề kháng và duy trì sức khỏe tổng thể.

Lưu ý khi ăn

Mặc dù có nhiều lợi ích, thịt thủ chứa khá nhiều chất béo và cholesterol, u cục, tuyến trao đổi chất, do đó bạn không nên ăn thường xuyên hoặc quá nhiều.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần ăn hằng ngày không nên vượt quá 10% tổng năng lượng. Người tiêu dùng nên kết hợp thịt thủ với rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ và ít dầu mỡ để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Đặc biệt, những người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp, mỡ máu, gan nhiễm mỡ hoặc tiểu đường nên hạn chế hoặc tránh ăn thịt thủ, vì loại thịt này có thể làm tăng cholesterol và ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, người có hệ tiêu hóa yếu cũng nên hạn chế vì thịt thủ chứa nhiều mô liên kết, khó tiêu nếu chế biến không kỹ.