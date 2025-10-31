Liên hệ bất ngờ giữa tóc bạc và ung thư: Một tin tốt

Một nghiên cứu được dẫn đầu bởi Viện Khoa học y tế thuộc Đại học Tokyo (Nhật Bản) cho thấy tóc bạc có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang tự bảo vệ khỏi ung thư bằng một cơ chế tiến hóa.

Viết trên tạp chí khoa học Nature Cell Biology, các tác giả cho biết tế bào gốc sinh sắc tố (McSCs) trong nang tóc thường xuyên phải đối mặt với các tổn thương DNA.

Tổn thương DNA đã được chứng minh là yếu tố có thể góp phần gây lão hóa tế bào cũng như phát triển ung thư, mặc dù con đường tác động vẫn chưa được khoa học hiểu đầy đủ.

Tóc bạc có thể là do một phản ứng "né" ung thư thông minh của cơ thể - Ảnh minh họa: MEDICAL NEWS TODAY

Nghiên cứu mới tập trung cụ thể vào bệnh ung thư hắc tố, một loại ung thư chủ yếu xuất hiện ở da, bắt nguồn từ tế bào hắc tố, là tế bào da chuyên biệt tạo ra melanin, sắc tố quyết định màu da và tóc.

Sử dụng chuột thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã lập hồ sơ biểu hiện gene của mô để khám phá số phận của các tế bào McSC chịu nhiều loại tổn thương DNA khác nhau.

Họ phát hiện ra rằng đối với một dạng tổn thương nặng - đứt sợi đôi, trong đó cả 2 sợi trong chuỗi xoắn kép của DNA đều bị cắt đứt - các tế bào McSC phân hóa và biến mất không thể phục hồi, khiến lông chuột chuyển sang màu xám.

Cụ thể hơn, các tế bào này đã kích hoạt con đường tín hiệu p53-p21 như một cơ chế phòng vệ và trải qua quá trình gọi là seno-differentiation (lão hóa - phân hóa), hay nói cách khác là nó đã từ bỏ khả năng tự phục hồi.

Mặc dù khả năng phục hồi nói chung mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc biết khi nào nên dừng lại cũng rất quan trọng.

Các tác giả cũng thực hiện một thí nghiệm khác, trong đó McSC sống sót sau khi tiếp xúc với tia cực tím B (UVB) và một chất gây ung thư mạnh là 7,12-dimethylbenz(a)anthracene (DMBA).

Sự sống sót này được hỗ trợ bởi một cytokine gọi là SCF (stem cell factor), được tiết ra trong môi trường vi mô tại chỗ, có vai trò ức chế seno-differentiation.

Thế nhưng chính các McSCs bị tổn thương tồn tại và tăng sinh này làm tăng nguy cơ phát triển ung thư hắc tố, một loại ung thư da cực kỳ nguy hiểm.

Nói cách khác, kết quả trên cho thấy việc tóc bạc có thể là cách mà cơ thể lựa chọn "hy sinh" để tránh thoát nguy cơ ung thư hắc tố.

Sẽ cần nhiều nghiên cứu hơn để làm sáng tỏ các cơ chế liên quan và điều tra các hiện tượng tương ứng ở con người, nhưng điều này đã thể hiện bước tiến đáng kể trong hiểu biết về mối quan hệ giữa tóc bạc và bệnh ung thư.

Con đường mà cơ thể đã lựa chọn để tránh thoát nguy cơ ung thư có thể mở ra các hướng đi mới trong lĩnh vực điều trị.