Thức đêm chơi game, người đàn ông mất thị lực

Ngày 25/11, bệnh viện tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc tiếp nhận trường hợp khiến bác sĩ cũng phải lắc đầu. Một người đàn ông họ Nghiêm (35 tuổi) như bao đêm khác, trước khi ngủ “chơi một ván cuối", rồi lại một ván nữa, kéo dài đến 2-3 giờ sáng. Bỗng nhiên mắt phải của anh ta mờ dần, tối sầm. Anh nghĩ chỉ mỏi mắt bình thường, ngủ một giấc là khỏi.

Sáng hôm sau, thị lực của anh có phần cải thiện. Thế nhưng đến tối, anh lại tiếp tục thức khuya chơi game. Kết quả mắt phải lại mờ nặng hơn lần trước, lần này không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Ảnh minh họa.

Khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán anh bị tắc động mạch trung tâm võng mạc phải (hay còn gọi là nhồi máu mắt, đột quỵ mắt). Nguyên nhân chính là tiền sử “tam cao” (huyết áp, đường huyết, mỡ máu cao) nhiều năm, cùng với thói quen thức khuya triền miên.

Bác sĩ nhãn khoa cảnh báo rằng, võng mạc chỉ chịu được thiếu máu thiếu oxy tối đa 90 phút. Quá thời gian này, tế bào cảm quang bắt đầu chết không hồi phục. Thời điểm vàng để cứu vãn chỉ trong vòng 90 phút đầu. Nếu để quá 4 tiếng, tổn thương gần như vĩnh viễn.

Anh Nghiêm may mắn được đưa đến viện tương đối sớm nên giữ lại được một phần thị lực, nhưng mắt phải đã mất khả năng nhìn rõ như trước, coi như gần mù một bên. Chỉ một đêm “chơi thêm chút nữa” đã đổi lấy cái giá cả đời không nhìn rõ được nữa.

Theo các bác sĩ, hiện tượng "đột quỵ mắt" đang gia tăng đáng kể ở nhóm người trẻ tuổi từ 30 đến 40. Hầu hết các trường hợp đều có chung những yếu tố nguy cơ: huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao, cùng với thói quen thức khuya và tiếp xúc liên tục với ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử. Các chuyên gia cảnh báo rằng, không nên chủ quan vì còn trẻ, bởi khi mạch máu nhỏ trong mắt bị tắc nghẽn, bất kỳ ai cũng có thể gặp nguy hiểm, không phân biệt độ tuổi.