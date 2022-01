Sốc: Người phụ nữ ho dữ dội tới mức bong cả võng mạc

Mặc dù tình trạng của người phụ nữ này không nguy hiểm tới tính mạng nhưng có thể đối mặt với nguy cơ bị mù lòa cao.

Cảm lạnh, ho là những bệnh phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, khi ho quá nặng, có thể gây ra một số tai nạn không mong muốn. Gần đây, có một phụ nữ tên Tiểu Lý, sống ở Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc khiến cho cư dâng mạng không khỏi sốc khi ho tới mức bong cả võng mạc.

Được biết, cô Lý bị cận 4 độ, vài ngày gần đây cô bị cảm lạnh. Sau một trận ho dữ dội, cô cảm thấy mắt mình tối sầm lại nên nhờ người đưa tới bệnh viện kiểm tra.

Tại khoa Mắt của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc ở Thái Châu, bác sĩ Lý Minh chia sẻ với phóng riêng rằng, sau khi kiểm tra tình trạng của cô Lý, kết quả cho thấy bệnh nhân bị bong võng mạc ở mắt trái.

Bác sĩ Lý cho biết, cận thị nặng là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây bong võng mạc. Số liệu cho thấy, những người cận thị nặng trên 6 độ có nguy cơ bị bong võng mạc cao gấp 7 – 8 lần so với người bình thường. Nhãn cầu của người bị cận thị lớn hơn so với người bình thường nên võng mạc cũng bị giãn ra. Khi tập thể dục gắng sức hoặc do một chấn động nào đó có thể dẫn tới tình trạng bong võng mạc.

Bác sĩ Lý nhắc nhở, sau khi bong võng mạc, tế bào cảm quang võng mạc không được cung cấp đủ dinh dưỡng, nếu không được phục hồi kịp thời, võng mạc sẽ bị teo và thoái hóa dẫn đến chức năng thị giác bị tổn thương không thể phục hồi. Vì vậy, bệnh nhân cần phải chẩn đoán sớm và điều trị sớm.

