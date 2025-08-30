Cặp đôi lo sợ mắc bệnh tình dục sau quan hệ bằng miệng, bác sĩ chỉ ra sự thật

Các cặp đôi gặp phải những triệu chứng bất thường về thể chất sau khi quan hệ tình dục, họ thường cảm thấy lo lắng về khả năng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs). Do đó, việc đi khám ngay là điều rất cần thiết để tìm ra nguyên nhân.

Mới đây, bác sĩ tai mũi họng Trần Sĩ Khê ở Đài Loan (Trung Quốc) cho biết trên trang Facebook cá nhân về một bệnh nhân nam 26 tuổi, có quan hệ tình dục bằng miệng với bạn gái. Sau đó, cả hai xuất hiện những nốt nhỏ trên môi và bên trong miệng, cùng với các triệu chứng tương tự ở bộ phận sinh dục.

Nam bệnh nhân nói: “Gần đây tôi để ý môi mình xuất hiện mấy hạt nhỏ, trong miệng hai bên cũng có”. Sau đó anh nhìn ngượng ngùng sang bạn gái, rồi nói tiếp: “Vùng kín của cả 2 cũng có mấy hạt như vậy. Dạo này chúng tôi có quan hệ bằng miệng, liệu có phải mắc bệnh tình dục không?”

Những đốm vàng xuất hiện trên môi và trong họng của bệnh nhân.

Bác sĩ Trần mô tả: “Hai người đều có vẻ mặt khó coi, đặc biệt cô gái trông có vẻ giận dữ nhìn chàng trai”. May mắn là chỉ mất chưa đầy 2 phút kiểm tra, ông đã giải thích: “Đừng lo, đây không phải bệnh tình dục, mà là đốm Fordyce”.

Trong bài viết, bác sĩ giải thích đốm Fordyce là một dạng tăng sinh tuyến bã nhờn, thường xuất hiện ở môi, niêm mạc miệng, dương vật, bìu hoặc môi âm hộ. Tuyến bã nhờn là tuyến phụ của da, có chức năng tiết dầu để bảo vệ da và tóc. Nếu tuyến bã nhờn không thông với nang lông mà trực tiếp tiết ra bề mặt da, sẽ hình thành những “chấm vàng nhỏ”, tức là đốm Fordyce.

Theo bác sĩ Trần, khả năng xuất hiện đốm Fordyce ở nam giới cao gấp đôi nữ giới. Khoảng 70% nam giới có đốm Fordyce ở cơ quan sinh dục. Thường chúng chỉ xuất hiện sau tuổi dậy thì, đường kính khoảng 0,1 – 0,3 cm, không lây và không gây ảnh hưởng sức khỏe.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh quan hệ bằng miệng vẫn có rủi ro, có thể lây nhiễm chlamydia, lậu, giang mai, herpes, HPV… Do đó, cần chú ý kiểm tra miệng xem có vết thương hở và cơ quan sinh dục có tổn thương hay không, tốt nhất nên duy trì một bạn tình, đồng thời cả hai tiêm vắc xin HPV để quan hệ bằng miệng an toàn hơn.

Ngoài ra, sau khi được tư vấn, nam thanh niên “tươi cười đi nộp phí khám”. Bác sĩ hài hước cho rằng, có lẽ anh ta cảm thấy: “Tôi thật sự không hề làm điều gì bậy bạ, may quá bác sĩ đã trả lại trong sạch cho tôi.”