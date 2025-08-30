1. Ăn rau lang có lợi cho sức khỏe như thế nào?

Rau lang là loại rau dân dã chứa nhiều dưỡng chất và nguồn vitamin tốt cho sức khỏe.

Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong một khẩu phần nhỏ lá khoai lang nấu chín, hấp, có muối (64 g) chứa:

- Lượng calo: 22

- Tổng chất béo: 0,2 g

- Natri: 159 mg

- Tổng lượng carbohydrate: 4,7 g

- Chất xơ: 1,2 g

- Protein: 1,4 g

- Kali: 199,7 mg...

Rau lang chứa nhiều dưỡng chất và chất xơ tốt cho sức khỏe.

Rau lang chứa một lượng lớn chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, làm mềm phân và ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Vị ngọt, tính mát của rau lang giúp nhuận tràng và tốt cho tiêu hóa.

Rau lang cũng chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa đã được nghiên cứu về tiềm năng hỗ trợ chống ung thư. Một nghiên cứu gần đây do các nhà nghiên cứu từ Đại học bang Tennessee (Hoa Kỳ) dẫn đầu đã phát hiện ra, chiết xuất methanol của lá và thân khoai lang có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú và phổi.

Hoạt động chống ung thư của chiết xuất khoai lang được cho là do hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học cao, đặc biệt là polyphenol và anthocyanin. Vì vậy, ăn rau lang thường xuyên không chỉ giúp bổ sung dinh dưỡng mà còn vì lợi ích tiềm năng của nó trong phòng ngừa bệnh tật.

2. Vì sao khi ăn rau lang nên vắt thêm vài giọt chanh?

Việc vắt thêm chanh vào món rau lang luộc là một mẹo nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn, không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn tăng giá trị dinh dưỡng và đặc biệt tốt cho những người bị nóng trong, táo bón...

Theo BSCKII. Trần Hương Lan, nguyên Phó Trưởng Khoa Nội - Cơ xương khớp, Viện Y Dược học dân tộc, Giám đốc Chuyên môn Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc chi nhánh TP.HCM, trong Đông y, rau lang có vị ngọt, tính bình, có công dụng nhuận tràng, thanh nhiệt, làm dịu nóng trong.

Ăn rau lang rất tốt, rất hợp cho những ai hay bị táo bón, ăn uống khó tiêu hoặc thường xuyên cảm thấy người bứt rứt, nóng nảy.

Hơn nữa, rau lang chứa nhiều chất xơ, giúp "quét sạch" đường ruột, đưa độc tố từ gan ra ngoài dễ dàng hơn. Nhờ vậy mà tốt cho chức năng gan, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, nếu ăn rau lang luộc chấm muối tiêu hay nước mắm thì chỉ mới tận dụng được một phần công dụng. Muốn phát huy trọn vẹn giá trị dinh dưỡng của rau lang, chúng ta có nhiều cách chế biến khác nhau, vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe. Một trong những cách đơn giản và hiệu quả là vắt thêm vài giọt chanh.

Khi ăn rau lang nên vắt thêm vài giọt chanh tốt cho sức khỏe hơn.

Chanh tuy chỉ là một loại gia vị nhỏ bé nhưng lại được coi là "tiểu dược thiện" trong Đông y, có vị chua, tính mát, hỗ trợ tiêu hóa và thanh nhiệt. Đặc biệt, với những trường hợp gan bị "ức khí" do ăn uống thất thường, do nóng trong người, chanh càng phát huy tác dụng rõ rệt.

Khi mọi người vắt thêm vài giọt chanh tươi vào đĩa rau lang luộc không chỉ giúp cho món ăn trở nên ngon miệng hơn mà còn giúp kích thích gan tiết mật tốt hơn, tăng khả năng tiêu hóa chất béo và đào thải độc tố. Đây chính là cách dưỡng sinh từ những món ăn quen thuộc, dân dã ngay trong bữa cơm hằng ngày.

Đối với những người hay gặp các tình trạng như: nóng gan, nổi mẩn ngứa, nhiệt miệng, tiểu vàng, táo bón hay có cảm giác bứt rứt khó chịu trong người… thì mỗi tuần có thể ăn 2 - 3 bữa rau lang luộc vắt chanh. Nên ăn vào buổi trưa hoặc buổi tối, ăn khi còn ấm vừa phải để dễ tiêu hóa. Cách này rất đơn giản nhưng lại hỗ trợ gan, thanh nhiệt và làm mát cơ thể hiệu quả. Tuy nhiên BSCKII. Trần Hương Lan cũng lưu ý: Những người đang bị tiêu chảy, tỳ vị yếu dễ lạnh bụng hoặc phụ nữ mới sinh thì nên dùng thận trọng. Tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn liều lượng và cách dùng phù hợp, tránh gây tác dụng không mong muốn.