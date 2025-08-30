Người phụ nữ đột tử sau bữa trưa, bác sĩ cảnh báo 5 việc tuyệt đối không làm sau khi ăn

Trang Sohu đưa tin, bà Lưu, 61 tuổi ở Trung Quốc vốn là người nhanh nhẹn, chăm chỉ. Cơm vừa ăn xong bà đã vội rửa bát, quét dọn, có khi còn theo bạn bè đi dạo, đánh vài ván mạt chược. Thế nhưng chỉ vài ngày trước, sau bữa trưa, khi cả nhà còn chưa kịp dọn bàn, bà bỗng tái mặt, môi tím, ôm ngực, mồ hôi đầm đìa rồi ngã gục xuống đất. Gia đình gọi mãi không đáp, đến khi xe cấp cứu tới, bác sĩ chỉ có thể lắc đầu "tim đã ngừng đột ngột".

Bi kịch này không hề xa lạ. Với người trung niên, cao tuổi, một số thói quen tưởng chừng rất bình thường sau bữa ăn có thể trở thành “sát thủ ẩn mình”. Bác sĩ cảnh báo: “So với việc ngồi nghỉ, ít nhất cũng đừng làm 5 việc này ngay sau khi ăn”.

Ảnh minh họa.

Vì sao sau khi ăn dễ gặp nguy hiểm?

Sau bữa trưa, phần lớn máu trong cơ thể sẽ dồn về đường tiêu hóa để hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động. Nhưng nếu lúc này có những hành động khiến tim phổi phải làm việc quá sức, máu cung cấp cho tim, não sẽ không đủ, dễ kích phát biến cố cấp tính.

Các bác sĩ tim mạch cho biết trong 2 giờ sau ăn, nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim ở người trung – cao tuổi tăng rõ rệt. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí quốc tế Neurology cũng khẳng định rằng, thời gian 2 giờ sau ăn là “giai đoạn dễ phát sinh sự cố tim mạch và não bộ”, tỷ lệ phát bệnh tăng 17% – 40% tùy nhóm người. Đặc biệt nguy hiểm với người vốn có cao huyết áp, mỡ máu cao, bệnh mạch vành.

Nhiều người nghĩ “ăn no nên vận động để dễ tiêu hóa”, nhưng hoạt động mạnh ngay lập tức sẽ khiến huyết áp dao động, tim phải gánh tải lớn. Hoặc có người thích ra ngoài hóng gió mát, nhưng sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến mạch máu co thắt, rất dễ dẫn tới sự cố.

Ăn xong, tuyệt đối tránh 5 việc sau

Lời khuyên của bác sĩ không chỉ dừng ở “đừng vận động ngay”, mà cụ thể hơn là 5 thói quen nguy hiểm nhất sau bữa trưa. Dù chỉ vô tình phạm phải một trong số đó, cũng nên dừng lại ngay để tránh rủi ro sức khỏe.

1. Vận động mạnh ngay sau ăn

Không ít người cho rằng “ăn no đi dạo cho dễ tiêu”, nhưng khi dạ dày đang cần nhiều máu để tiêu hóa, vận động mạnh sẽ khiến tim và não bị thiếu máu, dễ gây chóng mặt, đau ngực, hồi hộp, thậm chí ngừng tim. Số liệu cho thấy người tập nặng trong vòng 20 phút sau ăn có nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng 12–18%.

2. Tắm hoặc ngâm chân ngay sau ăn

Nhiều người có thói quen “ăn xong đi tắm cho thoải mái”. Nhưng lúc này, mạch máu ngoài da và tứ chi giãn ra, càng làm giảm lượng máu ở dạ dày, dễ gây hạ huyết áp, tim đập nhanh, chóng mặt. Người lớn tuổi, khí huyết yếu càng dễ gặp sự cố.

3. Hút thuốc sau bữa ăn

“Ăn xong làm điếu thuốc” tưởng là thói quen nhỏ, nhưng tác hại lại lớn. Nghiên cứu chỉ ra rằng, độc tố của thuốc lá sau ăn tăng khả năng hấp thu gấp 1,5 lần, không chỉ hại phổi và mạch máu mà còn làm tăng nguy cơ ung thư hệ tiêu hóa và hô hấp.

4. Ngủ trưa ngay sau ăn

Nhiều người thích vừa ăn xong đã nằm ngủ, nhưng làm vậy dễ khiến thức ăn trào ngược lên thực quản, gây trào ngược dạ dày – thực quản, gây khó tiêu. Thống kê cho thấy, người cao tuổi ngủ ngay sau ăn có nguy cơ bệnh tiêu hóa cao hơn 24% so với bình thường.

5. Căng thẳng cảm xúc

Chuyện tưởng nhỏ như bàn việc nhà, tính toán sổ sách, chơi mạt chược sau ăn… đều khiến huyết áp dao động, tăng nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt, kết hợp hút thuốc và chơi bài ngay sau ăn chẳng khác nào “mồi lửa” cho cao huyết áp và bệnh tim.

Nên làm gì sau bữa ăn?

Nghỉ ngơi 20–30 phút: Không cần làm gì nhiều, chỉ cần ngồi yên, thư giãn để dạ dày có đủ máu hoạt động.

Uống nước ấm vừa phải: Tránh uống nhiều nước lạnh, nước ngọt ngay sau ăn để không kích thích dạ dày.

Hoạt động nhẹ sau 30 phút: Có thể rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, đi bộ chậm. Với người lớn tuổi, vận động ở mức nhẹ nhàng.

Sau 1 giờ mới hút thuốc, tắm hay ngủ trưa: Khi hệ tiêu hóa đã ổn định, cơ thể sẽ an toàn hơn để thực hiện các thói quen này.