Ăn liên tiếp ba gói mì sống, bé trai 13 tuổi tử vong

Vụ việc xảy ra hôm 25/8, khi cậu bé xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng và nôn mửa dữ dội ngay sau bữa ăn bất thường này. Theo truyền thông địa phương, tình trạng bệnh nhi diễn biến xấu cực nhanh, khiến cậu bé tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân là tắc ruột cấp hoặc rối loạn tiêu hóa cấp tính, loại trừ khả năng ngộ độc thực phẩm hay chất độc hại.

Tắc ruột là hiện tượng xảy ra khi một khối bã thức ăn (nguồn gốc thực vật, động vật, khối lông tóc hoặc hỗn hợp nhiều loại) hình thành ở dạ dày rồi di chuyển xuống tắc tại ruột non. Nguyên nhân phần lớn bệnh nhân ăn những thực phẩm có nhiều chất tanin như hồng, ổi, sung, hạt hoa quả và các loại thực phẩm khó tiêu hóa, nhiều chất bã xơ, sợi dai như măng, mít, kẹo cao su. Tanin và chất xơ gặp môi trường axit trong dạ dày gây phản ứng kết tủa, vón lại thành khối bã rắn chắc.

Nhóm dễ bị tắc ruột do bã thức ăn là người từng trải qua phẫu thuật cắt dạ dày, người già răng đã rụng, trẻ em. Dấu hiệu thường gặp gồm đau chướng bụng, nôn, không đánh hơi và đại tiện được. Bệnh nhân cần phẫu thuật cấp cứu, nếu không điều trị kịp thời có nguy cơ vỡ ruột, nhiễm trùng ổ bụng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng máu, thậm chí tử vong.

Vụ việc khiến công chúng Ai Cập tranh luận về việc tăng cường kiểm soát chất phụ gia trong thực phẩm chế biến sẵn. Truyền thông địa phương cũng nhắc lại các nghiên cứu cảnh báo tác hại lâu dài của thực phẩm siêu chế biến như snack, bánh kẹo đối với sức khỏe con người.

Mì tôm được đánh giá thiếu cân bằng dinh dưỡng. Ảnh: Pexels

Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh nguy cơ không chỉ đến từ việc ăn mỳ sống mà còn từ bản chất thiếu cân bằng dinh dưỡng của loại thực phẩm này. Mỗi gói mì ăn liền chứa 1.000 - 1.500 mg natri (ba gói mì là 4.000 - 4.500 mg), vượt quá một nửa mức khuyến nghị tiêu thụ hàng ngày của Tổ chức Y tế Thế giới là 2.000 mg. Giáo sư Lauren Ball, Đại học Queensland, cảnh báo chế độ ăn dựa chủ yếu vào mì có thể gây hại cho hệ tiêu hóa do thiếu chất xơ.

Sự việc cũng khiến trào lưu "Ăn mì sống" (Eat Ramen Raw) lan truyền trên các mạng xã hội như TikTok bị chỉ trích gay gắt. Thử thách này, với cách thực hiện là bóp vụn mì và ăn trực tiếp, đã thu hút hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, vụ tử vong thương tâm một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm tiềm tàng của trào lưu này.