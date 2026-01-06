Đàn ông gầy có thực sự 'mạnh chuyện ấy'?

Khi các rối loạn sinh lý xuất hiện ngày một rõ, anh tìm đến phòng khám nam khoa trong tâm thế bất ngờ. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ testosterone chỉ 12 nmol/L - thấp so với độ tuổi. Bác sĩ xác định nguyên nhân không nằm ở vóc dáng với chỉ số khối cơ thể (BMI) 18, mà đến từ ăn uống thất thường, ít vận động và stress kéo dài. Sau ba tháng điều chỉnh dinh dưỡng, tập luyện tăng cơ và nghỉ ngơi hợp lý, chỉ số hormone của anh tăng lên 17, các triệu chứng cải thiện rõ rệt.

Trái ngược với trường hợp trên, một bệnh nhân 35 tuổi, thân hình to con, BMI 27, lại tìm đến bác sĩ trong tâm thế lo lắng vì cho rằng "mập thì yếu". Thực tế thăm khám cho thấy anh có thói quen tập gym đều đặn, sức bền tim mạch tốt, testosterone ổn định ở mức 20 nmol/L và không gặp bất kỳ rối loạn tình dục nào. Điều ảnh hưởng lớn nhất đến phong độ của anh không phải thể trạng, mà là sự tự ti về ngoại hình.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, trong các cuộc trò chuyện của phái mạnh, câu nói "đàn ông gầy thường khỏe chuyện ấy" xuất hiện phổ biến như một dạng kinh nghiệm truyền miệng. Nhiều người mặc định vóc dáng mảnh mai đồng nghĩa với sự dẻo dai, linh hoạt khi quan hệ.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn y học, tình dục nam là hoạt động sinh học phức hợp, chịu chi phối đồng thời bởi hormone, hệ tim mạch, thần kinh, cơ bắp và tâm lý. Khả năng tình dục phụ thuộc vào testosterone, tuần hoàn máu, thể lực, tâm lý và thói quen sống. Testosterone quyết định ham muốn và khả năng cương, trong khi sức bền phụ thuộc nhiều vào thể lực và tuần hoàn máu. Bất kỳ yếu tố nào trong số này suy giảm đều có thể ảnh hưởng đến phong độ, bất kể người đàn ông gầy hay béo.

Không phải ai gầy cũng khỏe mạnh. Một số nam giới thuộc nhóm "gầy nhưng mỡ nội tạng cao", có nguy cơ rối loạn chuyển hóa và suy giảm testosterone tương tự người thừa cân. Nghiên cứu công bố trên Journal of the American College of Nutrition cho thấy khoảng 20% người có vóc dáng gầy thực tế tích tụ mỡ nội tạng ở mức cao, kéo theo nguy cơ suy giảm hormone sinh dục nam. Ngược lại, không ít người hơi dư cân nhưng có khối cơ tốt, tim mạch khỏe và thói quen vận động đều đặn vẫn duy trì đời sống tình dục ổn định.

Testosterone được xem là yếu tố then chốt của sức khỏe sinh lý nam. Những người quá gầy do ăn uống thiếu chất, stress kéo dài hoặc ít vận động thường ghi nhận mức hormone thấp hơn mức tối ưu. Trong khi đó, béo phì cũng làm testosterone suy giảm do mô mỡ chuyển hormone này thành estrogen. Vì vậy, không có kiểu cơ thể nào đảm bảo phong độ nếu hormone không được duy trì ổn định.

Theo bác sĩ Duy, quan hệ tình dục tiêu tốn năng lượng tương đương một hoạt động thể lực nhẹ. Người gầy nhưng yếu cơ, ít vận động thường nhanh mệt, khó duy trì nhịp độ. Trong khi đó, người có thể trạng to con hơn nhưng tập luyện tốt lại có sức bền đáng kể.

Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý đóng vai trò không nhỏ. Sự tự tin giúp duy trì hưng phấn và phản xạ cương. Nhiều người gầy tự tin vì cảm thấy linh hoạt, nhưng cũng không ít người mặc cảm "ốm yếu". Ngược lại, người thừa cân dễ lo lắng về ngoại hình. Những suy nghĩ này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ tình dục.