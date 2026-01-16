Khoa học nói gì về chuyện đàn ông ăn trứng vịt lộn cho khỏe 'chuyện ấy' lại thành mất ngủ

Ăn trứng vịt lộn có góp phần tăng sinh lực?

Anh trai tôi mới ngoài bốn mươi, do nhu cầu công việc nên hay về muộn. Nghe nói "muốn khỏe thì ăn trứng vịt lộn". Vậy là, mỗi tối tan làm là anh ghé quán quen xơi đôi trứng vịt lộn cho chắc dạ, lại thêm cốc bia cho tròn vị.

Ban đầu, anh thấy người ấm lên, nên tưởng là khỏe. Nhưng ít hôm sau thì than phiền đêm về trằn trọc, thao thức tới khuya và sáng ra còn mệt hơn. Đi khám, bác sĩ bảo: "Không phải anh yếu, mà là cơ thể anh đang bị ép làm việc sai giờ". Hóa ra, khỏe không ở món ăn, mà ở chỗ ăn có hợp với thể trạng và đúng cách hay không.

Theo y học cổ truyền, trứng vịt lộn có tác dụng dưỡng huyết, tu tâm, ích trí, giúp cơ thể nhanh tăng trưởng, khí huyết lưu thông, thúc đẩy máu dồn về cơ quan sinh dục nhiều hơn... Rau răm ăn kèm giúp trừ hàn, tiêu thực, sáng mắt, mạnh chân gối, ấm bụng, chữa đầy bụng khó tiêu… Gừng tươi có tác dụng kích thích tiêu hóa, giải độc thức ăn, chống suy giảm tình dục… Quan niệm của y học cổ truyền thì trứng vịt lộn ăn cùng gia vị là một bài thuốc, dùng chữa thiếu máu, suy nhược, còi cọc, đau đầu chóng mặt, yếu sinh lý…

Trên fanpage BV Medlatec có tư vấn, trứng vịt lộn có thể hỗ trợ sức khỏe sinh sản nam nếu ăn đúng cách và liều lượng hợp lý. Món này cung cấp protein chất lượng cao, giúp cơ thể tạo enzyme, hormone và tinh trùng. Trứng vịt lộn còn chứa kẽm và cholesterol – hai yếu tố cần cho việc sản sinh testosterone tự nhiên. Ngoài ra, các vitamin nhóm B, sắt và chất chống oxy hóa giúp tăng cường thể lực, hỗ trợ quá trình sinh tinh và bảo vệ tinh trùng trước tác động bất lợi. Lượng protein cao trong trứng vịt lộn kết hợp với các dưỡng chất khác tạo ra năng lượng, tăng cường sinh lực, cải thiện rối loạn cương dương ở nam giới...

Ngoài ra, các quý ông hay nhậu nhẹt khoái trứng vịt lộn vì giúp cải thiện tình trạng nôn nao, khó chịu - bởi lượng axit amin cysteine cao giúp hỗ trợ đào thải các độc tố trong gan ra khỏi cơ thể.

Quý ông nhậu nhẹt thích ăn trứng vịt lộn vì giúp cải thiện tình trạng nôn nao, khó chịu, hỗ trợ đào thải các độc tố trong gan ra khỏi cơ thể. Ảnh internet

Mối quan hệ giữa cholesterol, đạm nặng và giấc ngủ

Ăn trứng vịt lộn đúng cách thì bổ, nhưng vì sao đôi khi lại khiến nhiều người ăn sau bữa ăn tối bị khó ngủ, ngủ không sâu. Đồng thời, nó chứa lượng cholesterol rất cao – gần 600 mg/quả (cao gấp nhiều lần so với trứng gà thường).

Khi nồng độ cholesterol, hoặc chất béo bão hòa trong thức ăn quá cao, gan và hệ tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn để xử lý. Quá trình này không dừng lại ngay khi dừng ăn, mà kéo dài vài giờ sau đó – là khoảng thời gian bạn đi ngủ, cũng là lúc cơ thể cần giảm hoạt động tiêu hóa và tăng hoạt động phục hồi.

Chất béo nặng, cholesterol cao trong trứng vịt lộn khiến ăn vào buổi tối rất dễ bị khó tiêu, đầy bụng, rối loạn nhịp tiêu hóa... nhiều giờ sau khiến ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ảnh internet

Vì sao ăn trứng vịt lộn buổi tối dễ mất ngủ?

Đã có những nghiên cứu về việc ăn uống trong ngày có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ:

- Một chế độ giàu chất xơ, carbohydrate phức hợp và chất béo lành mạnh (như cá, dầu ô liu, các loại hạt) liên quan đến chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

- Thực phẩm giàu chất béo bão hòa, hoặc khó tiêu hóa thường gặp ở nhóm thức ăn không lành mạnh – vì có thể làm gián đoạn giấc ngủ.

Theo GS. TS Nguyễn Duy Thịnh, trứng vịt lộn là loại trứng có phôi phát triển, tạo nên một khối dưỡng chất đậm đặc, rất bổ dưỡng, giúp điều chỉnh một số yếu tố trong cơ thể. Nhưng với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, hoặc giờ giấc sinh hoạt lệch với đồng hồ sinh học thì ăn trứng vịt lộn nhiều và thường xuyên vào buổi tối rất dễ bị khó tiêu, đầy bụng... có thể ảnh hưởng tới việc đi vào giấc ngủ.

Ăn trứng vịt lộn buổi chiều tối hệ tiêu hóa phải hoạt động mạnh nhiều giờ sau đó để tiêu hóa bữa ăn giàu chất đạm và chất béo. Điều này có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ. Ảnh internet

Ai dễ bị mất ngủ hơn sau khi ăn trứng vịt lộn?

Không phải tất cả đàn ông đều bị mất ngủ sau khi ăn trứng vịt lộn, mà theo các chuyên gia dinh dưỡng nhóm người sau có nguy cơ cao hơn:

Người tiêu hóa kém, hay đầy bụng sau ăn.

Người có thói quen ăn tối muộn.

Người ăn nhiều cholesterol và chất béo trong một bữa.

Người có lịch giấc ngủ không đều.

Người đang stress, hoặc bị rối loạn nội tiết.

Khi tiêu hóa một bữa ăn giàu chất đạm và chất béo, cơ thể phải huy động hệ thống tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ suốt nhiều giờ sau đó. Vì hệ tiêu hóa và hệ thần kinh liên quan chặt chẽ đến nhịp sinh học, nên việc tiêu hóa chậm vào buổi tối có thể kích hoạt các cơ chế báo động trong cơ thể, khiến não bộ khó thư giãn, hormone ngủ (melatonin) bị ảnh hưởng, và cuối cùng là khó vào giấc, hoặc ngủ không sâu. Điều này lý giải vì sao nhiều quý ông sau khi ăn trứng vịt lộn vào buổi tối – đặc biệt là kèm rau răm và nước mỡ – lại than phiền về tình trạng bồn chồn, trằn trọc, khó ngủ.

GS. TS Nguyễn Duy Thịnh khuyên, ăn trứng vịt lộn chỉ giúp tăng cường sinh lực khi ăn đều, ăn đúng cách, đúng thời điểm, đúng liều lượng. Không nên ăn trứng vịt lộn vào buổi tối vì ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, khiến khó vào giấc, ngủ kém sâu, hoặc mất ngủ. Lý do là vì hệ tiêu hóa phải hoạt động quá tải vào giờ cơ thể cần nghỉ ngơi - đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể, đã được khoa học hiện đại giải thích qua các nghiên cứu về dinh dưỡng và giấc ngủ.