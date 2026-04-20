Vậy mối liên hệ giữa sỏi thận và rối loạn cương dương là gì? Đây có phải là nguyên nhân trực tiếp hay chỉ là yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý nam giới?

Vai trò của thận trong chức năng sinh lý nam

Sỏi thận là những khối rắn được hình thành từ sự kết tinh của các khoáng chất và muối trong nước tiểu. Khi nồng độ các chất này tăng cao, chúng có thể lắng đọng và tạo thành sỏi bên trong thận.

Theo thời gian, sỏi có thể nằm yên trong thận hoặc di chuyển xuống niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Quá trình di chuyển này thường gây ra những cơn đau dữ dội, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sức khỏe người bệnh.

Không chỉ đảm nhiệm chức năng lọc máu và bài tiết nước tiểu, thận và tuyến thượng thận còn tham gia sản xuất một số hormone quan trọng, trong đó có androgen – hormone đóng vai trò duy trì ham muốn tình dục và các đặc tính sinh dục nam.

Vì vậy, bất kỳ tổn thương nào tại thận, bao gồm sỏi thận, đều có thể gián tiếp ảnh hưởng đến cân bằng nội tiết và sức khỏe sinh lý.

Sỏi thận có gây rối loạn cương dương không?

Sỏi thận không phải là nguyên nhân trực tiếp gây rối loạn cương dương, nhưng có thể tác động gián tiếp thông qua nhiều cơ chế khác nhau.

Khi sỏi di chuyển và mắc kẹt trong đường tiết niệu, chúng có thể gây tắc nghẽn dòng nước tiểu. Tình trạng này tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu.

Nhiễm trùng kéo dài không chỉ gây tiểu buốt, tiểu rắt mà còn ảnh hưởng đến chức năng sinh dục, làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương hoặc rối loạn xuất tinh.

Một trong những biểu hiện điển hình của sỏi thận là cơn đau quặn thận dữ dội, xuất hiện ở vùng thắt lưng, mạn sườn và có thể lan xuống bụng dưới, bìu hoặc tinh hoàn.

Những cơn đau này khiến người bệnh:

- Giảm ham muốn tình dục

- Đau khi quan hệ hoặc khi xuất tinh

- Tránh né hoạt động tình dục do lo sợ đau tái phát

Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến rối loạn cương dương do yếu tố tâm lý.

Sỏi thận kéo dài với các triệu chứng khó chịu như đau, tiểu buốt, tiểu máu, mất ngủ… dễ khiến người bệnh rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi. Tâm lý lo âu, thiếu tự tin, sợ đau khi quan hệ là những yếu tố quan trọng góp phần gây rối loạn cương dương ở nam giới.

Trong một số trường hợp nặng, sỏi thận gây biến chứng như nhiễm trùng kéo dài hoặc suy giảm chức năng thận có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến thượng thận, từ đó làm rối loạn hormone sinh dục nam.

Sự suy giảm testosterone có thể khiến nam giới giảm ham muốn, khó duy trì cương cứng và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Triệu chứng sỏi thận nam giới cần cảnh giác

Người mắc sỏi thận có thể gặp các triệu chứng điển hình như:

- Đau vùng thắt lưng, mạn sườn, có thể lan xuống bụng dưới hoặc cơ quan sinh dục

- Tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều lần

- Nước tiểu có màu đục hoặc lẫn máu

- Buồn nôn, nôn

- Sốt nếu có nhiễm trùng kèm theo

Đáng chú ý, khi sỏi di chuyển, cơn đau có thể lan xuống bìu hoặc tinh hoàn, gây khó chịu và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt tình dục.

Theo thống kê, hơn 90% sỏi tiết niệu có kích thước nhỏ dưới 5 mm có thể tự đào thải ra ngoài theo đường tiểu nếu người bệnh uống đủ nước và theo dõi đúng cách.

Tuy nhiên, với sỏi lớn hơn, nguy cơ bị kẹt lại trong đường tiết niệu là rất cao. Khi đó, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như:

- Tắc nghẽn đường tiểu

- Thận ứ nước

- Nhiễm trùng niệu

- Suy thận

Những biến chứng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể mà còn tác động tiêu cực đến chức năng sinh lý.

Làm gì để hạn chế ảnh hưởng của sỏi thận đến sinh lý nam?

Để giảm thiểu nguy cơ sỏi thận ảnh hưởng đến đời sống tình dục, nam giới cần chú ý:

- Điều trị sỏi thận kịp thời

Việc phát hiện và điều trị sớm giúp ngăn ngừa biến chứng và giảm tác động đến chức năng sinh lý. Tùy theo kích thước và vị trí sỏi, bác sĩ có thể chỉ định điều trị nội khoa hoặc can thiệp ngoại khoa.

- Uống đủ nước mỗi ngày

Uống từ 2–2,5 lít nước mỗi ngày giúp làm loãng nước tiểu, hạn chế sự kết tinh khoáng chất và hỗ trợ đào thải sỏi.

- Duy trì chế độ ăn uống hợp lý

Hạn chế muối và thực phẩm nhiều oxalate có thể giúp giảm tình trạng sỏi thận, ngoài ra cần tăng cường rau xanh, trái cây; Tránh lạm dụng rượu bia; Chế độ dinh dưỡng khoa học không chỉ giúp phòng ngừa sỏi thận mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể.

- Giữ tinh thần thoải mái

Tâm lý đóng vai trò quan trọng trong chức năng sinh lý. Người bệnh nên giữ tinh thần lạc quan, tránh căng thẳng kéo dài.

- Khám sức khỏe định kỳ

Nam giới nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về thận cũng như chức năng sinh lý, từ đó có hướng xử trí phù hợp.

Khi nào cần đi khám?

Người bệnh nên đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu:

- Đau lưng dữ dội, kéo dài

- Tiểu ra máu

- Sốt, ớn lạnh

- Rối loạn tiểu tiện

- Xuất hiện dấu hiệu rối loạn cương dương kéo dài

Việc thăm khám sớm giúp chẩn đoán chính xác nguyên nhân và điều trị hiệu quả, tránh ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản.

Tóm lại: Sỏi thận không phải là nguyên nhân trực tiếp gây rối loạn cương dương, nhưng có thể ảnh hưởng gián tiếp thông qua đau đớn, nhiễm trùng, rối loạn nội tiết và yếu tố tâm lý.

Do đó, nam giới không nên chủ quan khi mắc sỏi thận. Việc điều trị sớm, kết hợp lối sống lành mạnh và theo dõi sức khỏe định kỳ sẽ giúp bảo vệ cả chức năng tiết niệu lẫn đời sống tình dục.