Thái Lan cảnh báo khẩn dịch 'sốt đất' làm 23 người chết

Hôm 20/4, Phó phát ngôn viên chính phủ Lalida Periswiwatana cho biết Bộ Y tế đang giám sát chặt chẽ tình hình lây lan nhanh chóng của mầm bệnh. Số liệu thống kê từ ngày 1/1 đến 16/4 ghi nhận 732 người mắc bệnh trên toàn quốc. Dịch bệnh hoành hành mạnh nhất tại khu vực Đông Bắc. Riêng cơ quan y tế tỉnh Khon Kaen phát hiện 68 ca nhiễm, trong đó hai bệnh nhân đã tử vong. Nhóm người trên 50 tuổi đối mặt với rủi ro cao nhất.

Nông dân tại huyện Lat Lum Kaeo, tỉnh Pathum Thani, đang cày bừa để chuẩn bị đất cho mùa mưa vào tháng 5/2025. Ảnh: Bangkok Post

Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra bệnh Melioidosis. Loại vi khuẩn này sinh sôi mạnh trong đất, nước, ruộng lúa và đồn điền cao su khắp Thái Lan. Chúng xâm nhập vào cơ thể khi con người tiếp xúc trực tiếp với bùn đất, uống nước bẩn hoặc hít phải bụi mang mầm bệnh. Tùy sức đề kháng mỗi cá nhân, triệu chứng sẽ khởi phát sau 1 đến 21 ngày. Một vài trường hợp cá biệt có thể ủ bệnh nhiều năm.

Chính phủ Thái Lan xác định nông dân và người lao động ngoài trời mang nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Những người mắc bệnh nền như tiểu đường, suy thận, tan máu bẩm sinh hoặc suy giảm miễn dịch rất dễ gặp biến chứng nặng.

Bệnh sốt đất không bộc lộ dấu hiệu đặc trưng nên bác sĩ và bệnh nhân dễ nhầm lẫn với các chứng nhiễm trùng khác. Người bệnh thường sốt cao, nổi áp-xe trên da hoặc khó thở. Nếu vi khuẩn xâm nhập vào máu, bệnh nhân sẽ nhiễm trùng huyết. Đây là nguyên nhân chính cướp đi sinh mạng người bệnh trong đợt bùng phát này. Nếu cơ sở y tế không can thiệp kịp thời, tỷ lệ tử vong ở người bệnh có thể vọt lên mức 40-50%.

Chuyên gia y tế khuyên người dân hạn chế lội nước hoặc đi chân trần trên bùn đất để cắt đứt nguồn lây. Người lao động cần mang ủng cao su, dán kín vết thương hở bằng băng chống thấm và tắm rửa sạch sẽ ngay sau khi làm việc. Bữa ăn hàng ngày phải đảm bảo nguyên tắc chín, uống sôi.

Bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh sốt đất bằng kháng sinh. Quá trình này đòi hỏi bệnh nhân tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị kéo dài 3-6 tháng. Ngành y tế khuyến cáo người dân đến ngay bệnh viện nếu đột ngột sốt cao, đau đầu hoặc nhức mỏi cơ thể. Bệnh nhân cần chủ động kể rõ tiền sử tiếp xúc bùn đất, nguồn nước để bác sĩ chẩn đoán chính xác và cứu chữa kịp thời.