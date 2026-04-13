Lười 'yêu', ít vận động âm thầm tàn phá tuyến tiền liệt ra sao?

Sức khỏe tuyến tiền liệt ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống và sức khỏe tổng thể của nam giới. Tuy nhiên, nhiều thói quen tưởng chừng vô hại trong sinh hoạt hàng ngày lại đang âm thầm gây tổn thương lâu dài, từ viêm, phì đại đến các vấn đề nghiêm trọng hơn như vô sinh hoặc suy giảm sinh lý. 5 hành vi phổ biến dưới đây đang vô tình gây hại cho tuyến tiền liệt, cần đặc biệt lưu ý.

Đời sống tình dục không điều độ

Tần suất quan hệ tình dục có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tuyến tiền liệt, nhưng không ít nam giới rơi vào hai thái cực: quá nhiều hoặc quá ít.

Quan hệ quá thường xuyên khiến tuyến tiền liệt liên tục sung huyết và co bóp, dễ rơi vào trạng thái "quá tải", lâu dần gây tổn thương và làm tăng nguy cơ viêm. Đồng thời, tần suất cao cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, khiến các vấn đề tuyến tiền liệt thêm trầm trọng.

Ngược lại, việc kiêng quan hệ trong thời gian dài khiến dịch tuyến tiền liệt không được đào thải kịp thời, dễ ứ đọng, gây sung huyết và làm tăng nguy cơ viêm. Tình trạng này kéo dài còn có thể ảnh hưởng đến chức năng bài tiết bình thường của tuyến tiền liệt.

Ngồi lâu, nhịn tiểu

Tuyến tiền liệt nằm ở đáy chậu, việc ngồi quá lâu khiến tuần hoàn máu kém đi. Khi tuyến tiền liệt bị chèn ép kéo dài dễ dẫn đến sung huyết, phù nề và gây viêm.

Đáng chú ý, nhiều người có thói quen nhịn tiểu khi ngồi lâu. Nước tiểu bị giữ trong bàng quang quá lâu tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, có thể đi ngược lên gây nhiễm trùng tuyến tiền liệt, làm tình trạng viêm nặng hơn. Về lâu dài, kích thích lặp lại còn làm tăng nguy cơ phì đại tuyến tiền liệt, thậm chí ung thư.

Hút thuốc lá, rượu bia

Hút thuốc và uống rượu bia gây hại "kép" cho tuyến tiền liệt, nhưng nhiều nam giới vẫn khó từ bỏ thói quen này.

Các chất độc như nicotine, hắc ín trong thuốc lá có thể theo máu tác động lên niêm mạc tuyến tiền liệt, gây sung huyết, phù nề và làm suy giảm khả năng đề kháng, khiến vi khuẩn dễ xâm nhập hơn. Đồng thời, hút thuốc còn làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Nghiên cứu cho thấy, nam giới hút thuốc lâu năm có nguy cơ mắc bệnh cao gấp hơn hai lần so với người không hút.

Ăn uống nhiều dầu mỡ, cay nóng

Thói quen ăn cay có thể kích thích niêm mạc tuyến tiền liệt và đường tiết niệu, gây sung huyết, nóng rát, dẫn đến tiểu buốt, tiểu nhiều lần và làm nặng thêm tình trạng viêm.

Trong khi đó, thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ chứa nhiều chất béo bão hòa, làm gia tăng phản ứng viêm trong cơ thể, ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến tiền liệt. Đồng thời, chế độ ăn này còn dễ gây thừa cân, béo phì - một yếu tố nguy cơ liên quan đến phì đại và ung thư tuyến tiền liệt.

Thiếu vận động

Lối sống ít vận động khiến nhiều nam giới dần suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho các bệnh lý tuyến tiền liệt phát triển.

Tập thể dục đều đặn giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường miễn dịch, từ đó giảm nguy cơ nhiễm trùng tuyến tiền liệt. Đồng thời, vận động còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, hạn chế béo phì - yếu tố có thể gây chèn ép và làm nặng các triệu chứng liên quan đến tuyến tiền liệt.

Ngược lại, nếu duy trì thói quen ít vận động trong thời gian dài, tuần hoàn tại tuyến tiền liệt sẽ kém đi, chức năng suy giảm, làm tăng nguy cơ viêm, phì đại và các vấn đề sức khỏe khác.