Một số công thức nước ép hỗn hợp thơm ngon tươi mát mùa hè

Công thức nước ép dưa hấu và chanh

Nước ép dưa hấu và chanh là sự kết hợp giữa dưa hấu cùng chanh tươi nhằm tăng thêm hương vị cho thức uống. Nước ép sau khi làm xong sẽ có màu đỏ nhạt, vị ngọt dịu, thêm một chút chua nhẹ, hương thơm tươi mát và hấp dẫn.

Hướng dẫn các bước thực hiện cơ bản: Bạn cần chuẩn bị một trái dưa hấu, 1 quả chanh vàng, 1 muỗng siro đường và một ít đá lạnh. Sau đó gọt vỏ dưa hấu, loại bỏ phần hạt và thái nhỏ thành từng phần. Kế đến bạn gọt vỏ chanh, bỏ phần hạt và tách lấy múi, bỏ hết phần cùi trắng.

Cho lần lượt dưa hấu và chanh vào máy ép và ép lấy nước, rồi rót phần nước ép vào ly, thêm vào 1 muỗng siro đường và một ít đá lạnh. Khuấy đều và thưởng thức.

Công thức nước ép cam và dứa

Nếu bạn yêu thích các loại nước có sắc cam vàng thì nước ép cam và dứa là một lựa chọn bạn không nên bỏ qua. Không những sở hữu màu sắc vàng tươi đẹp mắt, hương vị chua ngọt và thanh mát, nước ép còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ giàu vitamin C và các khoáng chất.

Hướng dẫn các bước thực hiện cơ bản: Bạn cần chuẩn bị 3 quả cam vàng, 1 quả dứa, khoảng 50 g đường và một ít đá lạnh. Đầu tiên, rửa sạch, gọt vỏ dứa và cắt thành miếng nhỏ.

Tiếp đến, bạn hãy rửa sạch cam bằng nước mát và lau khô, sau đó lăn nhẹ quả cam trên mặt phẳng để tiết bớt tinh dầu nơi vỏ.

Bạn cắt quả cam làm đôi và tiến hành vắt để lấy nước. Cho phần dứa đã cắt vào máy xay sinh tố, thêm phần nước cam đã vắt và tiến hành xay nhuyễn hỗn hợp trên.

Sau khi đã xay xong, bạn sử dụng một tấm sàng lọc để lọc lấy phần nước và loại bỏ các phần bã. Bạn có thể sử dụng muỗng đảo và đè nhẹ cho tới khi lọc được hết nước.

Bạn rót phần nước ép vào ly, thêm vào 50 g đường và một ít đá lạnh. Khuấy đều và thưởng thức.

Công thức nước ép dâu tây và ổi

Nước ép sau khi làm xong sẽ có màu đỏ nhạt cùng hương vị ngọt dịu, chua nhẹ, hương thơm thanh mát, hấp dẫn. Loại nước ép kết hợp giữa dâu tây và ổi giàu rất vitamin, hỗ trợ làm đẹp da và giảm cân hiệu quả.

Hướng dẫn các bước thực hiện cơ bản: Bạn chuẩn bị 10 quả dâu tây, 2 quả ổi, 2 muỗng đường và một ít đá lạnh. Trước hết hãy rửa dâu với nước sạch, cắt bỏ cuống và đài xanh, sau đó bạn hãy cắt quả dâu làm đôi.

Với phần ổi, cũng tương tự, bạn hãy rửa ổi với nước sạch, sau đó cắt thành từng phần nhỏ, bỏ phần hạt.

Bạn cho dâu tây và ổi vào máy xay sinh tố và tiến hành xay nhuyễn. Sau khi đã xay xong, bạn sử dụng một tấm sàng lọc để lọc lấy phần nước và loại bỏ các phần bã. Có thể sử dụng muỗng đảo và đè nhẹ cho tới khi lọc được hết nước.

Bạn rót nước ép vào ly, thêm vào 2 muỗng đường và một ít đá lạnh. Khuấy đều và thưởng thức.

Công thức nước ép táo, dứa và dưa leo

Nước ép táo, dứa và dưa leo là sự kết hợp khá độc đáo giữa 3 loại trái cây với nhau. Nước ép sau khi pha xong sẽ có màu xanh nhạt vô cùng hấp dẫn, hương vị chua nhẹ và ngọt tự nhiên. Đây cũng là một loại thức uống rất tốt trong quá trình giảm cân.

Hướng dẫn các bước thực hiện cơ bản: Bạn cần chuẩn bị 1 quả táo xanh, 1 trái dưa leo, 100 g dứa, 10 g gừng, 3 muỗng đường cùng một ít đá lạnh. Rửa sạch, gọt vỏ dứa và cắt thành miếng nhỏ.

Tiếp đến, làm sạch táo với nước, sau đó bạn cũng cắt táo thành từng phần nhỏ, loại bỏ hạt. Với dưa leo và gừng cũng tương tự, bạn rửa sạch và cắt thành từng phần nhỏ.

Cho táo, dứa, dưa leo và gừng vào máy ép và ép lấy nước. Bạn rót phần nước ép vào ly, thêm vào 3 muỗng đường cùng một ít đá lạnh. Khuấy đều và thưởng thức.

Công thức nước ép dứa và chanh dây

Nước ép dứa và chanh dây là một gợi ý thú vị dành cho các bạn ưa thích những loại thức uống có vị chua nhẹ và ngọt thanh.

Nước ép có màu vàng nhẹ đẹp mắt cùng các hạt chanh dây như tăng thêm phần hấp dẫn. Nước ép kết hợp giữa dứa và chanh dây rất giàu vitamin, khoáng chất, hỗ trợ bổ sung và tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch, có tác dụng làm đẹp da và giải khát hiệu quả.

Hướng dẫn các bước thực hiện cơ bản: Bạn cần chuẩn bị 1 quả dứa, 2 trái chanh dây, 100 g đường cát và một ít đá lạnh. Rửa sạch, gọt vỏ dứa và cắt thành miếng nhỏ. Tiếp đến, Rửa sạch chanh dây, cắt đôi và lấy phần thịt ra ngoài.

Bạn cho dứa vào máy ép và ép lấy nước. Rót phần nước ép vào ly, sau đó bạn hãy lấy phần thịt chanh dây hoà vào với phần nước ép dứa.

Bạn cho thêm vào hỗn hợp nước ép 100 g đường cát và một ít đá lạnh. Khuấy đều và thưởng thức.

Công thức nước ép bưởi và táo

Nước ép bưởi và táo là loại nước detox phổ biến với các bạn tập luyện vóc dáng, nước ép có khả năng thanh nhiệt, loại bỏ độc tố, giảm cân và tăng cường quá trình trao đổi chất. Tùy vào loại bưởi bạn sử dụng mà màu sắc của nước sẽ thay đổi, nước ép có hương thơm mát, vị chua của bưởi hòa quyện với vị ngọt thanh của táo rất hài hòa.

Hướng dẫn các bước thực hiện cơ bản: Bạn cần chuẩn bị 1 trái táo, 1 trái bưởi (xanh hoặc đỏ), 2 muỗng đường và một ít đá lạnh. Rửa thật sạch táo với nước, sau đó bạn cắt táo thành từng phần nhỏ, loại bỏ hạt.

Tương tự, bạn rửa sạch bưởi và lau khô, lăn nhẹ quả bưởi để giảm tinh dầu sau đó cắt thành từng phần nhỏ.

Tiếp đến cho táo và bưởi vào máy ép và ép lấy nước. Rót phần nước ép vào ly, thêm vào 2 muỗng đường và một ít đá lạnh. Khuấy đều và thưởng thức.