Sau 5 năm sử dụng chất kích thích, cô gái 21 tuổi rối loạn tâm thần, đánh cả mẹ

Chỉ sử dụng nghiện chất 'cho vui', nhưng lại nhập viện vì rối loạn tâm thần

Chia sẻ với báo chí chiều 11/8, BS Nguyễn Ngọc Trang, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho hay các bác sĩ của Viện vừa tiếp nhận điều trị trường hợp bệnh nhân 21 tuổi được gia đình đưa đến thăm khám do thường xuyên cười một mình vô cơ, đánh mẹ.

Theo các bác sĩ bệnh nhân là con cả trong gia đình, tiền sử khỏe mạnh, học hết lớp 12 rồi ở nhà phụ giúp bố mẹ. Khoảng 5 năm trước, khi mới ở tuổi vị thành niên, cô bắt đầu dùng N₂O, ketamine, cần sa… do bạn bè rủ rê trong các buổi tụ tập.

"Ban đầu bệnh nhân chỉ sử dụng khi vui chơi, tụ tập được bạn bè rủ rê. Khi sử dụng bệnh nhân cảm thấy vui vẻ, thoải mái, hưng phấn. Khi không sử dụng, bệnh nhân thấy bồn chồn, bứt rứt, chán nản. Bệnh nhân sử dụng với tần suất và số lượng ngày càng tăng.

Kèm theo đó bệnh nhân xuất hiện nghe thấy tiếng nói trong đầu, bệnh nhân ngồi lẩm bẩm tự trò chuyện. Bệnh nhân trở nên dễ cáu gắt, có lúc chửi mắng, đánh mẹ"- BS Trang thông tin.

Các bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần chia sẻ với báo chí về tình trạng nghiện chất của giới trẻ.

Sau điều trị chuyên khoa tâm thần, tình trạng của nữ bệnh nhân thuyên giảm, tuy nhiên chỉ 3 - 4 tháng sau khi tự ý bỏ thuốc, các triệu chứng lại tái phát, cô thường xuyên cười vô cớ, nói lẩm bẩm, ngủ kém, ăn uống thất thường.

"Bệnh nhân được đưa đến Viện Sức khỏe tâm thần điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy (N2O, ketamine, cần sa…) với triệu chứng hỗn hợp. Sau 25 ngày điều trị hiện đã ổn định và được ra viện"- BS Trang cho hay.

Theo BS Nguyễn Thành Long, Phó Trưởng phòng M2, Viện Sức khỏe tâm thần, thời gian gần đây bệnh viện thường xuyên tiếp nhận trẻ vị thành niên đến viện thăm khám do sử dụng chất kích thích.

"Không chỉ gia tăng số lượng bệnh nhân sử dụng chất nghiện mà còn có tính chất trẻ hoá, nhóm sớm nhất là nhóm trẻ bắt đầu tuổi dậy thì, vị thành niên có thay đổi về tâm sinh lý, muốn thể hiện bản thân, dễ dàng bị lôi cuốn, muốn tìm hiểu những cái mới bên ngoài..."- BS Long nói.

Theo BS Long các loại chất nguy hiểm trẻ thường tiếp cận là cần sa, MDMA, GHB, Rohypnol, ketamine…

Đặc biệt, một số chế phẩm mới như "cỏ Mỹ", tem giấy, bùa lưỡi, tinh dầu cần sa tổng hợp (ADB) được đóng gói bắt mắt, giá chỉ vài trăm nghìn đồng, dễ ngụy trang cũng được nhiều trẻ lựa chọn.

Chuyên gia chỉ những dấu hiệu trẻ sử dụng nghiện chất, bố mẹ cần chú ý

Lý giải nguyên nhân trẻ vị thành niên sử dụng chất gia tăng, BS Bùi Văn Toàn, Viện Sức khỏe tâm thần, cho hay ở tuổi vị thành niên trẻ thường muốn khẳng định bản thân nhưng nhận thức còn hạn chế, dễ bị dụ dỗ. Ban đầu, cảm giác hưng phấn khiến trẻ tò mò, nhưng rất nhanh sau đó là sự lệ thuộc.

Đặc biệt, trước đây, việc tiếp cận chất gây nghiện khó khăn hơn, còn hiện nay dễ dàng hơn nhiều. Giá thành của các loại chất kích thích này không quá cao, thậm chí có thể mua dưới dạng bánh kẹo, thuốc lá điện tử, tinh dầu…

Các bác sĩ cũng cảnh báo những người sử dụng thuốc lá 11-19 tuổi có nguy cơ bị rối loạn tâm thần cao hơn. Sử dụng thuốc lá hàng ngày có liên quan đến tăng nguy cơ rối loạn tâm thần và tuổi khởi phát bệnh rối loạn tâm thần sớm hơn. Các gen liên quan rối loạn tâm thần đã được chứng minh là trùng lặp với các gen liên quan đến hút thuốc lá.

Đã có không ít người trẻ nhập viện vì sử dụng thuốc lá điện tử bị ngộ độc ma tuý, cần sa trộn lẫn trong thành phần...

Về lưu ý liên quan đến sử dụng chất ở thanh thiếu niên, các bác sĩ chỉ ra những dấu hiệu như: Những thay đổi trong thành tích học tập; Những căn bệnh không rõ ràng; Thay đổi trong mối quan hệ với các thành viên trong gia đình thay đổi trong quan hệ bạn bè; Những cuộc điện thoại không thể giải thích; Những thay đổi trong việc vệ sinh cá nhân... đều có thể cho thấy dấu hiệu của việc sử dụng chất ở 1 trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, các hiện tượng trên cũng có thể là phù hợp với sự khởi đầu của trầm cảm, tự thích nghi với trường lớp, hoặc tiền triệu chứng của 1 bệnh tâm thần. Do đó, việc giữ được các kênh giao tiếp với trẻ vị thành niên rất quan trọng khi nghi ngờ rằng có dấu hiệu sử dụng chất...

"Cha mẹ cần quan sát kỹ hành vi của con, đặc biệt khi thấy sự thay đổi đột ngột về tâm trạng, thói quen sinh hoạt. Nếu nghi ngờ, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn sớm", bác sĩ Trang khuyến cáo.