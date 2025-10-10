Một ly cà phê ở Dubai có giá khiến dân mạng choáng váng

Quán Roasters, chuỗi cà phê cao cấp với 4 chi nhánh tại Dubai và 11 chi nhánh trên toàn UAE, đã thiết lập kỷ lục này vào ngày 13/9 tại cơ sở chính nằm trên Boulevard Downtown Dubai.

Tại đây, nhân viên Roasters đã pha chế thủ công bằng phương pháp V60 cho một vị khách may mắn, rót cà phê vào ly pha lê Edo Kiriko chế tác thủ công từ Nhật Bản, vốn nổi tiếng với hoa văn tinh xảo. Loại cà phê được sử dụng là hạt Geisha cực hiếm từ nông trại Hacienda La Esmeralda (Panama), nơi sản xuất những loại cà phê đắt giá nhất thế giới. Thức uống được phục vụ cùng một phần tiramisu và kem chocolate được ủ hương từ chính hạt Geisha này.

Ly cà phê siêu đắt ở Dubai.

Trước đó, Roasters đã khiến giới cà phê toàn cầu “choáng váng” khi chi 604.000 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng) để mua toàn bộ 20 kg hạt Geisha tại phiên đấu giá “Best of Panama 2025”. Thành công trong lần lập kỷ lục thế giới này giúp Roasters khẳng định vị thế thương hiệu cà phê siêu sang của Dubai.

Theo các chuyên gia, hạt Geisha nổi tiếng bởi hương thơm hoa cỏ, trái cây và vị chua thanh nhẹ, là linh hồn của sự kiện lập kỷ lục. Một barista chuyên nghiệp đã pha chế trực tiếp tại bàn bằng ấm đun điều chỉnh nhiệt độ và phễu lọc V60. Vị khách bí ẩn, người đã chi ra 2.500 dirham (khoảng 18 triệu đồng) để thưởng thức ly cà phê đắt nhất thế giới, còn được cung cấp thẻ thông tin về loại hạt và quy trình pha đặc biệt như một phần của trải nghiệm.

Danh tính của vị khách này không được tiết lộ, nhưng Roasters đã tận dụng sự kiện này cho chiến dịch quảng bá thương hiệu. Konstantin Harbuz, đồng sáng lập kiêm CEO của Roasters, chia sẻ: “Việc được Guinness công nhận là minh chứng cho sự tận tâm của đội ngũ chúng tôi, đồng thời thể hiện vị thế ngày càng lớn của Dubai như một điểm đến cho những trải nghiệm cà phê đẳng cấp thế giới”.