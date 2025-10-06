Viêm thận vì nhuộm tóc hàng tháng theo thần tượng

Henan TV ngày 14/9 đưa tin Hua, 20 tuổi, có thói quen thay đổi màu tóc mỗi tháng để bắt chước ngôi sao yêu thích. Gần đây, Hua gặp các triệu chứng như xuất hiện ban đỏ ở hai chân, đau khớp và đau bụng. Khi đi khám, cô được chẩn đoán viêm thận.

Bác sĩ Tao Chenyang ở Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, người thăm khám cho Hua, nói cô gái trẻ thường đến salon tóc để nhuộm mỗi khi thần tượng đổi màu tóc. Theo bác sĩ, thuốc nhuộm tóc chứa các chất độc có thể gây suy thận, suy hô hấp và làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Ông cũng cảnh báo rằng thuốc nhuộm tóc thường chứa chì và thủy ngân - những thành phần gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

Mái tóc như cầu vồng của cô gái trẻ ở Trung Quốc. Ảnh: Sohu

Hua không tiết lộ tên thần tượng nhưng trên mạng xã hội, tranh luận bùng lên xung quanh việc các thần tượng K-pop thường xuyên thay đổi màu tóc và những lo ngại liên quan đến sức khỏe. Nhiều người cho rằng màu tóc là yếu tố quan trọng trong việc quảng bá sản phẩm mới của các thần tượng, và đôi khi còn được xem là dấu ấn nhận diện cá nhân. Ngành công nghiệp K-pop vốn nổi tiếng với những kiểu tóc phá cách, từng nhiều lần gây "sốt" trong người hâm mộ như xu hướng tóc cầu vồng rực rỡ...

"Một ngôi sao dù có nổi tiếng đến đâu cũng không đáng để đánh đổi sức khỏe của bản thân", một người bình luận. "Nếu cô ấy nhuộm tóc để bắt chước thần tượng, thì rất có thể đã dùng thuốc tẩy và thuốc nhuộm - những thứ còn gây hại hơn nhiều so với chỉ nhuộm thông thường", người thứ hai viết.