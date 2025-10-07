Bốn loại thực phẩm tưởng sạch nhưng có nguy cơ ngộ độc

Dưới đây là 4 loại phổ biến.

Cơm thừa không cho vào tủ lạnh

Nhiều người thường nấu thừa cơm vào buổi trưa và chỉ đậy lại để dùng tiếp vào chiều. Thậm chí, có người còn để cơm qua đêm ở nhiệt độ phòng, rồi sáng hoặc trưa hôm sau mới ăn. Nhìn bề ngoài, cơm không có gì thay đổi, nhưng thực tế, vi khuẩn đã sinh sôi mạnh mẽ bên trong.

Khi để ở nhiệt độ phòng, cơm tạo điều kiện cho Bacillus cereus, một loại vi khuẩn gây ngộ độc, tiêu chảy, phát triển vượt mức.

Thời tiết càng nóng càng thuận lợi cho vi khuẩn này. Một nghiên cứu cho thấy cơm để ở 20 độ C, 30 độ C và 35 độ C lần lượt sau 16 giờ, 8 giờ và 4 giờ sẽ phát sinh độc tố. Nhiệt độ càng cao, tốc độ sinh trưởng và sinh độc tố càng nhanh.

Độc tố của Bacillus cereus rất bền nhiệt, có thể chịu 126 độ C trong 90 phút. Một khi đã sinh ra trong thực phẩm, nấu chín lại cũng không loại bỏ được. Vì thế nên cho cơm thừa vào tủ lạnh ngay khi còn nóng, đặc biệt là mùa hè.

Cơm nguội rất dễ bị nhiễm khuẩn Bacillus cereus gây ngộ độc hoặc tiêu chảy nếu không được bảo quản trong tủ lạnh. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Dầu hào, xì dầu để ở nhiệt độ phòng

Nhiều gia đình thường để dầu hào, xì dầu ngay trên bếp trong thời gian dài, nghĩ rằng lượng muối cao sẽ tự bảo quản được. Thực tế, không phải loại gia vị nào cũng có thể để ở nhiệt độ phòng, đặc biệt, dầu hào và xì dầu đã giảm muối. Nếu để ngoài, vi khuẩn và nấm mốc như Salmonella có thể sinh sôi, gây sốt, tiêu chảy, đau bụng.

Một khảo sát của Cục Quản lý thị trường Hạ Môn, Trung Quốc, cho thấy khi bảo quản dầu hào ở 24 độ C và 30 độ C, từ tuần thứ 6 sau khi mở nắp đã xuất hiện vi khuẩn; đến tuần thứ 8, tổng số vi khuẩn vượt chuẩn an toàn. Trong khi đó, bảo quản ở 4 độ C vi khuẩn vẫn có, nhưng luôn ở mức an toàn.

Vì vậy, sau khi mở nắp, nên để dầu hào trong tủ lạnh và dùng nhanh. Khi mua, ưu tiên các loại chai bóp vì hạn chế hư hỏng hơn chai thủy tinh. Với các gia vị khác, cần đọc kỹ hướng dẫn bảo quản trên bao bì để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nên mua dầu hào chai bóng, thay vì chai thủy tinh sẽ đảm bảo an toàn thực phẩm hơn. Ảnh: CCTV

Đá viên sản xuất không vệ sinh

Nhiều người uống đồ lạnh bị đau bụng không hẳn do nước lạnh, mà có thể do đá viên nhiễm khuẩn. Một nghiên cứu tại Bắc Kinh với 63 loại đá viên từ các cửa hàng cho thấy, nhiều nơi có mức vi khuẩn cao, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm trong quá trình sản xuất và lấy đá. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở khâu sản xuất và các lấy đá không đúng.

Để đảm bảo an toàn, nếu muốn uống đồ lạnh, nên tự làm đá tại nhà, sử dụng nước sạch, tuân thủ quy trình vệ sinh, và tách riêng khu vực làm đá với đồ sống đông lạnh.

Trái cây cắt sẵn không rõ nguồn gốc hoặc bảo quản sai cách

Đừng nghĩ rằng hoa quả vừa cắt là hoàn toàn sạch; chúng vẫn có thể khiến bạn đau bụng. Một nghiên cứu kiểm tra táo, đào, nho bị thối nhẹ hoặc có nấm mốc cho thấy cả phần hỏng lẫn phần nguyên đều nhiễm vi khuẩn vượt xa giới hạn quy định.

Ngoài ra, độ an toàn của hoa quả cắt sẵn còn phụ thuộc vào khâu chế biến và bảo quản: nhân viên có rửa tay không, dao thớt có sạch không; quả có được rửa, gọt, bảo quản trong tủ lạnh đúng cách hay không. Chỉ cần một khâu không đạt, hoa quả cắt sẵn sẽ trở thành ổ vi khuẩn.

Vì vậy, tốt nhất không nên mua hoa quả cắt sẵn, đặc biệt với những người nhạy cảm về đường ruột.