Sau 10 ngày uống chanh muối liều cao để 'hạ huyết áp', người đàn ông tử vong

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Phương Đông, tiếp nhận một nữ bệnh nhân đến khám vì tăng huyết áp kéo dài. Trong lúc thăm khám, người phụ nữ nghẹn ngào kể về con trai 47 tuổi – cũng mắc tăng huyết áp đã mất sau khi bỏ thuốc để làm theo những lời khuyên truyền miệng.

Theo lời bệnh nhân, con trai bà được chẩn đoán tăng huyết áp nhiều năm, tuân thủ thuốc đều đặn và sức khỏe ổn định. Tuy nhiên thời gian gần đây, anh tham gia các hội nhóm lan truyền quan niệm “uống thuốc lâu ngày hại người”, “nên để cơ thể tự chữa lành”. Từ đó, anh dứt thuốc hoàn toàn, chuyển sang uống chanh muối đậm đặc mỗi ngày và phơi nắng buổi trưa để “đào thải độc tố”.

Dù mẹ nhiều lần can ngăn, anh vẫn kiên quyết làm theo. Nhưng chỉ 10 ngày sau, khi đang phơi nắng, anh bất ngờ gục xuống và tử vong.

Nghe câu chuyện, bác sĩ Mạnh thốt lên đầy bức xúc vì đây không phải lần đầu ông chứng kiến hậu quả từ việc bệnh nhân tin vào “bí quyết chữa bệnh” trên mạng. Ông nói mình “đau lòng nhưng cũng giận” khi một người đàn ông đang điều trị ổn định lại đánh đổi sức khỏe bằng cách uống chanh muối liều cao và phơi nắng – những phương pháp không có cơ sở khoa học.

Nhiều người tin uống chanh muối liều cao có thể hạ huyết áp, đào thải độc tố. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ Mạnh nhận định rất có thể nạn nhân gặp cơn tăng huyết áp kịch phát dẫn đến vỡ mạch máu não – biến chứng nguy hiểm hàng đầu của tăng huyết áp không kiểm soát.

Bác sĩ giải thích, tăng huyết áp là bệnh mạn tính buộc phải điều trị lâu dài. Thuốc hạ áp giúp giữ huyết áp ổn định bằng cách giãn mạch, giảm sức cản ngoại biên hoặc làm chậm nhịp tim. Khi dừng thuốc đột ngột, cơ thể phản ứng bằng cách co mạch mạnh, khiến huyết áp vọt lên, tim phải làm việc quá sức. Đây là hiện tượng “bùng phát huyết áp”, có thể dẫn tới đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim chỉ trong vài phút.

Không chỉ bỏ thuốc, chế độ “tự chữa bệnh” mà nạn nhân áp dụng còn gây hại gấp nhiều lần. Chanh muối chứa hàm lượng muối cao, làm giữ nước, tăng áp lực lên thành mạch và khiến huyết áp càng tăng. Uống chanh muối đậm đặc liên tục dễ gây phù, chóng mặt, rối loạn nhịp tim. Trong khi đó, phơi nắng gắt lại làm cơ thể mất nước, tim đập nhanh hơn. Khi những yếu tố này cộng hưởng với việc dừng thuốc, huyết áp rất dễ tăng đến mức “kịch trần”, dẫn tới vỡ mạch máu não.

“Rất nhiều người tin vào mẹo truyền tai, detox, uống chanh muối hay phơi nắng để hạ áp. Nhưng cái giá phải trả có thể là tính mạng”, bác sĩ Mạnh nói.

Ông khuyến cáo bệnh nhân tăng huyết áp tuyệt đối không tự ngừng thuốc, kể cả khi thấy trong người khỏe hơn. Người bệnh cần tái khám định kỳ, duy trì chế độ ăn giảm muối, vận động nhẹ nhàng, ngủ đủ và kiểm soát căng thẳng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, chóng mặt, yếu nửa người, cần đến bệnh viện ngay để tránh biến chứng nặng.