Người đàn ông uống nước lúc nửa đêm rồi qua đời, coi chừng 5 thói quen cực kỳ nguy hiểm

Trang Sohu đưa tin, một người đàn ông họ Lý (59 tuổi), sống tại Trung Quốc đã qua đời chỉ sau 5 ngày nhập viện vì xuất huyết não. Trước đó, ông chỉ cảm thấy đau đầu và buồn nôn nhẹ, tưởng là cảm mạo thông thường, nhưng tình hình nhanh chóng chuyển biến xấu.

Theo người nhà, ông Lý vốn có sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết nguyên nhân có liên quan đến một thói quen tưởng chừng vô hại, đó là uống nước lạnh vào ban đêm.

“Có những việc nhỏ nếu lặp lại mỗi ngày, lâu dần sẽ trở thành nguy cơ đe dọa tính mạng”, bác sĩ điều trị chia sẻ.

Nhiều người vẫn tin rằng, uống nước là hành động có lợi cho sức khỏe, song ít ai chú ý đến thời điểm, cách uống và lượng nước, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến tim mạch và huyết áp, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Uống nước ban đêm, thói quen tưởng tốt nhưng tiềm ẩn nguy hiểm

Không ít người cao tuổi có thói quen thức dậy giữa đêm để uống nước, nhằm tránh tình trạng máu đặc hoặc huyết áp tăng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong lúc ngủ, cơ thể đang ở trạng thái thư giãn, mạch máu giãn nở. Việc đột ngột uống nước, đặc biệt là nước lạnh, có thể khiến mạch máu co thắt mạnh, làm huyết áp dao động đột ngột và có thể dẫn đến vỡ mạch máu não.

Ảnh minh hoạ.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) chỉ ra rằng, thời điểm từ nửa đêm đến rạng sáng là giai đoạn nguy cơ cao đối với bệnh nhân tăng huyết áp. Hành động “thức dậy – uống nước lạnh – đi vệ sinh – quay lại ngủ” tạo nên chuỗi phản ứng giống “tàu lượn siêu tốc” cho hệ mạch máu, làm tăng đáng kể khả năng đột quỵ.

Bên cạnh đó, việc uống nhiều nước lạnh khi bụng rỗng còn có thể kích thích dây thần kinh phế vị, gây rối loạn nhịp tim hoặc ngất xỉu.

Các bác sĩ khuyến cáo rằng việc uống nước rất có lợi cho sức khỏe, nhưng cần phải thực hiện đúng cách. Điều này bao gồm việc lựa chọn thời điểm, nhiệt độ và lượng nước phù hợp để tránh gây áp lực lên hệ tuần hoàn.

5 thói quen phổ biến có thể gây hại trong thời gian ngắn

Các chuyên gia chỉ ra rằng, thói quen uống nước ban đêm chỉ là một phần trong chuỗi những hành vi nguy hiểm mà nhiều người vẫn duy trì hằng ngày. Dưới đây là 5 thói quen phổ biến có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu lặp lại liên tục:

1. Uống nhiều nước ngay sau khi tỉnh giấc giữa đêm

Việc này làm loãng máu quá nhanh, khiến huyết áp tăng hoặc giảm đột ngột. Báo cáo của Trường Y Harvard, Mỹ từng cảnh báo rằng “uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn có thể làm rối loạn cơ chế điều hòa áp lực nội sọ”.

2. Uống trà hoặc cà phê trước khi ngủ

Caffeine có tính lợi tiểu mạnh, gây tiểu đêm nhiều lần, làm gián đoạn giấc ngủ và khiến huyết áp tăng vọt vào buổi sáng hôm sau.

3. Ăn khuya thường xuyên

Bữa ăn đêm giàu chất béo hoặc đường khiến đường huyết dao động mạnh. Tạp chí Lão khoa Trung Quốc khẳng định đây là yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não ở người cao tuổi.

4. Bật dậy quá nhanh vào buổi sáng

Thời điểm sáng sớm vốn là giai đoạn huyết áp tự nhiên cao nhất. Việc đột ngột đứng dậy sẽ làm co mạch nhanh, dễ dẫn đến tăng huyết áp hoặc chóng mặt, thậm chí đột quỵ.

5. Không đo huyết áp định kỳ

Nhiều người bị tăng huyết áp mà không có triệu chứng rõ rệt. Việc bỏ theo dõi huyết áp khiến họ không phát hiện được các biến động nguy hiểm.

Khi những thói quen này xảy ra đồng thời, nguy cơ không chỉ cộng dồn mà còn là nhân đôi, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong thời gian ngắn.

Những cách giúp giảm thiểu rủi ro sức khỏe

Để phòng ngừa các biến chứng tương tự, bác sĩ đưa ra một số khuyến nghị sau:

- Khi thức dậy giữa đêm, nên ngồi nghỉ 5 phút, sau đó uống nước ấm (35 - 40°C) từng ngụm nhỏ, không quá 100ml mỗi lần.

- Giảm lượng nước trong vòng 2 giờ trước khi ngủ để tránh phải thức dậy giữa đêm. Nếu khô miệng, có thể súc miệng hoặc thấm nước bằng bông gạc.

- Không dùng cà phê, trà đặc hay rượu bia trước khi ngủ. Có thể thay thế bằng trà hoa cúc hoặc sữa ấm giúp thư giãn.

- Sau khi mở mắt, nên nằm yên 5 phút, sau đó ngồi dậy 2 phút rồi mới đứng dậy từ từ, giúp cơ thể thích nghi dần và tránh tăng huyết áp đột ngột.

- Nên trang bị máy đo huyết áp tại nhà, kiểm tra ít nhất 3 lần/tuần, ghi lại chỉ số buổi sáng và buổi tối để phát hiện sớm bất thường.

Trường hợp của ông Lý là lời nhắc nhở rằng, nguy hiểm không đến từ những sự cố bất ngờ, mà từ thói quen được lặp lại mỗi ngày. Việc chăm sóc sức khỏe tim mạch và mạch máu cần bắt đầu từ những hành động nhỏ như uống nước, thức dậy, hay đi ngủ đúng cách.