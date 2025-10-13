7 nhóm người cần thận trọng khi uống nước chanh buổi sáng

Nước chanh được xem như một trong những thức uống lành mạnh và phổ biến nhất. Các chuyên gia dinh dưỡng đến những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đều ca ngợi công dụng của loại nước uống này. Bổ sung vitamin C, hỗ trợ tiêu hóa hay đơn giản là giúp cơ thể thêm đủ nước - tất cả đều khiến nước chanh trở thành lựa chọn lý tưởng trong thói quen buổi sáng của nhiều người.

Tuy nhiên, sự thật là nước chanh không phù hợp với tất cả mọi người. Tuy có thể mang lại những lợi ích thực sự, một số người nên tránh hoặc hạn chế uống nước chanh vì nó có thể gây ra tác dụng phụ hoặc làm trầm trọng thêm các tình trạng sức khỏe hiện có.

Những đối tượng dưới đây cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng nước chanh vào buổi sáng:

Ảnh: Deposit Photos

Người bị trào ngược axit hoặc GERD

Nếu bạn bị trào ngược axit, trào ngược thực quản (GERD) hoặc ợ nóng thường xuyên, nước chanh có lẽ không phải là lựa chọn tốt.

Chanh có tính axit cao, và axit này có thể gây kích ứng thực quản và làm giãn cơ thắt thực quản dưới (cơ giữ axit dạ dày ở đúng vị trí). Hậu quả là nó gây cảm giác nóng rát quen thuộc ở ngực hoặc cổ họng. Nếu bạn bị trào ngược, hãy bỏ qua nước chanh khi bụng đói và thay vào đó hãy uống nước lọc hoặc trà thảo mộc.

Những người có răng nhạy cảm hoặc các vấn đề về răng miệng

Nước chanh có tính axit đủ mạnh để làm mòn men răng theo thời gian. Điều này khiến răng trở nên nhạy cảm hơn, đổi màu và dễ bị sâu răng. Ngoài ra, nếu bạn đang gặp phải tình trạng răng nhạy cảm, lợi bị tụt hoặc men răng bị tổn thương, nước chanh có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Hãy uống nước chanh bằng ống hút và súc miệng lại với nước lọc ngay sau đó. Tránh đánh răng ngay lập tức vì axit làm mềm men răng, việc chải răng ngay sau đó có thể gây tổn thương thêm.

Người bị loét miệng hoặc đau họng

Nếu bạn đang bị đau rát do loét miệng, nước chanh có thể khiến tình trạng đó trở nên khó chịu hơn. Axit citric trong nước chanh sẽ kích ứng các vết loét hở, làm chậm quá trình lành và làm tăng cảm giác đau đớn. Tương tự với đau họng, độ chua của nước chanh có thể khiến niêm mạc bị viêm nặng hơn thay vì làm dịu.

Người bị dị ứng với trái cây có múi

Tuy hiếm gặp nhưng có một số người bị dị ứng với các loại trái cây có múi. Nếu bạn gặp các triệu chứng như ngứa, nổi mẩn, sưng tấy hoặc thậm chí khó thở sau khi uống nước chanh, rất có thể bạn đang dị ứng với chanh. Khi có dấu hiệu bất thường, hãy ngưng sử dụng nước chanh và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Người đang sử dụng một số loại thuốc điều trị

Nước chanh có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị huyết áp, tiểu đường hoặc các bệnh lý về tuyến giáp. Độ axit và một số hợp chất trong chanh có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ hoặc chuyển hóa thuốc trong cơ thể.

Nếu bạn đang dùng thuốc thường xuyên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung nước chanh vào thói quen hàng ngày.

Người có dạ dày nhạy cảm hoặc dễ kích ứng

Mặc dù nước chanh thường được quảng bá là tốt cho tiêu hóa, nhưng độ axit trong chanh thực tế có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày ở một số người.

Nếu bạn mắc các bệnh như viêm dạ dày, hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc đơn giản là có hệ tiêu hóa nhạy cảm, nước chanh có thể gây ra các triệu chứng như đau quặn bụng, buồn nôn, đầy hơi hoặc tiêu chảy. Nếu yêu thích hương vị chanh, hãy pha loãng nhiều hơn và uống cùng với thức ăn, thay vì uống khi bụng đói.

Người có nguy cơ mất nước hoặc rối loạn điện giải

Nước chanh có thể gây tác dụng lợi tiểu nhẹ, tức là làm tăng lượng nước tiểu. Việc uống quá nhiều mà không bổ sung đủ nước và chất điện giải có thể dẫn đến mất nước, mệt mỏi hoặc chuột rút cơ. Nếu bạn thường xuyên tập luyện hoặc sống ở vùng khí hậu nóng, hãy cân bằng lượng nước chanh bằng cách uống thêm nước lọc hoặc các loại thức uống bù điện giải.

Những điều khác cần lưu ý

- Nhạy cảm với ánh nắng: Một số hợp chất trong chanh có thể khiến da bạn trở nên nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt trời. Nếu uống nước chanh hằng ngày, hãy đảm bảo sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da.

- Nguy cơ sỏi thận: Nước chanh có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận nhờ chứa citrate - một hợp chất hỗ trợ làm giảm hình thành sỏi. Tuy nhiên, vỏ chanh - thường được dùng trong nước chanh ngâm - lại chứa oxalate, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi ở một số người.

Mẹo uống nước chanh an toàn hơn

- Pha loãng nước chanh đúng cách (khoảng 1 muỗng canh nước cốt chanh cho mỗi cốc nước)

- Uống bằng ống hút để hạn chế axit tiếp xúc với men răng.

- Súc miệng bằng nước lọc sau khi uống.

- Tránh đánh răng ngay sau khi uống nước chanh.

- Uống trong bữa ăn thay vì uống khi bụng đói để giảm kích ứng.

Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nha sĩ. Sự cẩn trọng sẽ giúp bạn duy trì thói quen uống nước chanh một cách an toàn và có lợi cho sức khỏe.