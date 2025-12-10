Cô gái ngừng tim sau mũi tiêm giảm cân 'thần tốc'

Nạn nhân là Chen, 28 tuổi, sống tại Tô Châu (Giang Tô). Theo SCMP ngày 9/12, cô chi 900 nhân dân tệ (khoảng 3,1 triệu đồng) mua liệu trình gồm 3 mũi tiêm từ một người bạn trên mạng xã hội, với lời quảng cáo mỗi mũi giảm ít nhất 3,5 kg.

Dù chỉ tiêm nửa liều khuyến nghị vào vùng quanh rốn, Chen lập tức buồn nôn và chán ăn. Cô sụt 5 kg sau 4 ngày nhưng cho rằng đây là hiệu quả của thuốc. Tình trạng chuyển biến xấu khi cô bắt đầu nôn ra dịch màu xanh, vàng. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị bỏng niêm mạc dạ dày do nôn dịch mật liên tục.

Trong quá trình đo điện tâm đồ, Chen nôn ra máu do xuất huyết đường tiêu hóa nặng và ngừng tim. Các bác sĩ cấp cứu thành công nhưng tổn thương nội tạng buộc cô phải trì hoãn kế hoạch mang thai ít nhất một năm.

Trong một cuộc phỏng vấn, Chen tiết lộ biết đến loại thuốc tiêm giảm cân thông qua một người bạn. Ảnh: CCTV

Chen không phải trường hợp duy nhất gặp nguy kịch. Tại Hồ Châu (Chiết Giang), một phụ nữ họ Shen cũng rơi vào hôn mê, suy gan và thận sau khi tiêm thuốc giảm cân tại một thẩm mỹ viện. Nạn nhân phải nằm phòng Hồi sức cấp cứu (ICU) hơn 4 tháng và hiện phải theo dõi chức năng gan, thận định kỳ 3 tháng một lần.

Kết quả điều tra của đài truyền hình CCTV cho thấy, các loại thuốc tiêm này thực chất là sản phẩm không được kiểm soát, chi phí sản xuất chỉ 4 nhân dân tệ (khoảng 13.000 đồng). Chúng chứa hoạt chất semaglutide công nghiệp với độ tinh khiết thấp, liều lượng không xác định và thường bị trộn thêm chất cấm như thuốc lợi tiểu hoặc adrenaline.

Semaglutide vốn là thuốc điều trị tiểu đường, có tác dụng làm chậm tiêu hóa và ức chế thèm ăn. Tuy nhiên, việc sử dụng sai mục đích hoặc dùng sản phẩm kém chất lượng có thể gây nôn mửa nghiêm trọng, tổn thương nội tạng. Trên thị trường chợ đen, các sản phẩm này núp bóng dưới những tên gọi như "vua giảm cân cấp tốc", "protein vận chuyển vàng đen" với giá vài trăm nhân dân tệ. Người bán thậm chí phân loại thuốc thành các phiên bản "không chóng mặt", "tăng cường" để đánh lừa người mua.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người tiêu dùng không nên tin vào các phương pháp giảm cân "thần tốc". Quy trình giảm cân khoa học cần bắt đầu bằng việc đánh giá chỉ số khối cơ thể (BMI), tỷ lệ mỡ và các xét nghiệm chức năng gan, thận, tuyến giáp. Thuốc chứa GLP-1 (như Semaglutide) chỉ được chỉ định cho người có BMI trên 30, hoặc trên 27 kèm bệnh lý nền, và phải dùng dưới sự giám sát của bác sĩ.

Một nạn nhân khác chia sẻ về những nguy hiểm của "thuốc tiêm giảm cân". Ảnh: CCTV

Để giảm cân an toàn, nguyên tắc cốt lõi là duy trì thâm hụt 500 kcal mỗi ngày, kết hợp chế độ ăn giàu chất xơ và 150 phút tập thể dục cường độ vừa phải mỗi tuần. Người tiêu dùng cần cảnh giác với các sản phẩm không có số phê duyệt thuốc quốc gia và tuyệt đối không thực hiện tiêm truyền tại các cơ sở phi y tế như thẩm mỹ viện. Nếu xuất hiện dấu hiệu nôn mửa, sốt hoặc sụt cân quá nhanh (trên 2,5 kg trong 3 ngày) sau khi dùng thuốc, cần đến bệnh viện ngay lập tức.