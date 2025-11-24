Quan hệ sai tư thế: 'Tai nạn phòng the' đáng sợ khiến nhiều quý ông phải vào viện cấp cứu

Trung tâm Nam học – Bệnh viện Việt Đức từng ghi nhận trong một tháng có tới 5 trường hợp vỡ vật hang, con số đủ để cảnh báo mức độ nguy hiểm từ những phút giây “phiêu lưu” thiếu an toàn.

Mới nhất là trường hợp một nam bệnh nhân quê Lạng Sơn. Trong một lần thử tư thế mới, anh nghe thấy tiếng “rắc” lớn, đau nhói và dương vật lập tức sưng tím. Vào viện, bác sĩ xác định anh bị vỡ vật hang – một trong những chấn thương nặng nề nhất của cơ quan sinh dục nam.

Bệnh nhân phải mổ cấp cứu, bao gồm khâu cân trắng vật hang và tạo hình niệu đạo để tránh biến chứng lâu dài.

Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh (Trung tâm Nam học – Bệnh viện Việt Đức) cho biết: “Dù đã xử lý kịp thời, bệnh nhân vẫn có nguy cơ đối mặt với cong dương vật, rối loạn cương, hẹp niệu đạo hoặc rò nước tiểu. Đây là chấn thương nặng, không được coi thường".

Theo bác sĩ Khánh, những tư thế dễ gây gãy dương vật thường là các tư thế khiến dương vật bị gập, lệch trục hoặc chịu lực đột ngột. Không ít quý ông vì muốn tạo mới mẻ hoặc chiều cảm xúc của bạn tình mà quên mất ngưỡng chịu lực tự nhiên của cơ quan sinh dục.

Một cú trượt nhẹ thôi cũng có thể gây vỡ vật hang và để lại hậu quả đau đớn và dai dẳng.

Ảnh minh họa.

Điều quan trọng nhất: Đừng ngại! Hãy đến bệnh viện ngay

Nhiều quý ông e ngại, xấu hổ nên tự điều trị ở nhà, khiến tổn thương càng trở nên nghiêm trọng. Thực tế, thời gian vàng xử trí vỡ vật hang chỉ trong 6 giờ. Càng chần chừ, nguy cơ liệt dương càng tăng.

Bác sĩ Khánh nhấn mạnh: “Nếu nghe tiếng ‘rắc’, dương vật đau nhói, tím nhanh, cong bất thường – hãy đến viện ngay. Hầu hết bệnh nhân chậm trễ đều gặp biến chứng về sau".

Ngăn ngừa tai nạn: An toàn trước, sáng tạo… tính sau

Tránh những tư thế có độ gập cao hoặc quá thử thách.

Luôn giao tiếp với bạn đời để phối hợp nhịp nhàng.

Không quan hệ trong tình trạng quá mệt hoặc say rượu.

Nếu đau – dừng lại ngay, không cố tiếp tục.