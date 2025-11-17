Điều gì xảy ra khi lâu ngày không quan hệ tình dục?

Quan hệ tình dục thường xuyên được chứng minh mang lại nhiều lợi ích như giảm căng thẳng, hỗ trợ hệ miễn dịch và tăng sự gắn kết. Tuy nhiên, không phải ai cũng duy trì hoạt động này đều đặn.

Khảo sát quốc gia về thái độ và lối sống tình dục năm 2023, tại Anh cho thấy 16% nam giới và 22% phụ nữ trong độ tuổi 16-74 không hoạt động tình dục trong giai đoạn khảo sát.

Ảnh minh họa. Ảnh: Freepik

Cơ thể có thể phản ứng khác nhau khi một người ngừng quan hệ tình dục trong thời gian dài.

Tác động sinh lý ở nữ giới

Bác sĩ Bhavini Shah, từ dịch vụ khám bệnh trực tuyến LloydsPharmacy (Anh), cho biết ở phụ nữ, việc ngừng quan hệ lâu ngày có thể dẫn đến khô âm đạo. Tình trạng này khiến việc quan hệ trở lại trở nên khó chịu hoặc đau rát.

"Đây có thể là dấu hiệu của chứng đau khi giao hợp (dyspareunia), vốn cũng liên quan đến các nguyên nhân khác như thay đổi nội tiết tố, mãn kinh hoặc nhiễm trùng", bác sĩ Shah giải thích.

Thay đổi ở nam giới

Với nam giới, chuyên gia quan hệ Annabelle Knight (Anh) cho biết hiện tượng cương cứng tự phát (kể cả về đêm) vẫn diễn ra bất kể tần suất quan hệ. Đây là cơ chế tự nhiên giúp duy trì lưu thông máu và sức khỏe mô dương vật.

Tuy nhiên, khi ngừng quan hệ lâu ngày, tần suất cương cứng tự phát có thể giảm. Theo bà Knight, đây chỉ là thay đổi tạm thời và sẽ trở lại bình thường khi đời sống tình dục được khôi phục.

Một phân tích năm 2016 cũng cho thấy nam giới quan hệ tình dục thường xuyên (ít nhất 21 lần mỗi tháng) có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn so với nhóm chỉ 4-7 lần mỗi tháng.

Ảnh hưởng đến ham muốn và miễn dịch

Trái với quan niệm "càng kiêng càng thèm", một số người nhận thấy ham muốn tình dục thực tế bị suy giảm khi họ không hoạt động tình dục trong thời gian dài.

Ngoài ra, tình dục đều đặn có thể hỗ trợ hệ miễn dịch. Nhà trị liệu Silva Neves (London) dẫn một nghiên cứu cho thấy người quan hệ 1-2 lần mỗi tuần có nồng độ immunoglobulin A (một kháng thể chống bệnh tật) cao hơn so với những người quan hệ ít hơn.

Khía cạnh sức khỏe tinh thần

Dù có những thay đổi về thể chất, chuyên gia Annabelle Knight cho rằng việc tạm ngừng tình dục không nhất thiết gây hại. Bà mô tả thời gian này có thể là một giai đoạn phát triển bản thân quan trọng.

"Độc thân cho bạn không gian để kết nối lại với cơ thể, hiểu rõ ranh giới cá nhân và điều mình thực sự mong muốn từ sự thân mật", bà nói.

Bà Knight nhận định, việc "nghỉ yêu" cũng giúp cơ thể và tâm trí cân bằng, giảm các kích thích liên tục, từ đó cải thiện giấc ngủ và tăng khả năng tập trung vào những lĩnh vực khác trong cuộc sống.