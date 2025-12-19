Ngứa dữ dội “vùng kín”, người đàn ông tá hoả khi phát hiện rận mu kí sinh

Ông N.T.C., 56 tuổi, ở Ninh Bình, đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng ngứa dữ dội vùng sinh dục kéo dài.

Theo lời kể của bệnh nhân, khoảng một năm trở lại đây, ông thường xuyên bị ngứa nhiều ở vùng mu, bìu và quanh hậu môn. Do tâm lý e ngại, thời gian đầu ông tự mua thuốc về bôi và uống nhưng không cải thiện. Càng về sau, tình trạng ngứa càng tăng, đặc biệt vào ban đêm, khiến ông mất ăn, mất ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày.

Các bác sĩ phát hiện tại vùng mu của bệnh nhân có nhiều dát màu xanh sáng, kích thước khoảng 1-2 mm.

Không chịu nổi cảm giác ngứa, ông tìm đến một phòng khám tư và được kê thuốc điều trị. Tuy nhiên, các triệu chứng chỉ giảm trong thời gian dùng thuốc, sau đó nhanh chóng tái phát và thậm chí ngứa nhiều hơn. Cuối cùng, ông quyết định đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để thăm khám chuyên sâu.

BSCKI Nguyễn Thị Hòa, chuyên ngành Da liễu, Trung tâm Khám, điều trị theo yêu cầu và Quốc tế, cho biết qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện tại vùng mu của bệnh nhân có nhiều dát màu xanh sáng, kích thước khoảng 1-2 mm, kèm theo các sẩn nhỏ và nhiều vết xước do cào gãi. Kết quả soi da dưới kính hiển vi cho thấy hình ảnh rận mu (Pthirus pubis) di chuyển trên từng sợi lông, thậm chí quan sát rõ một cặp rận đang bám chặt vào nhau.

Theo PGS.TS Lê Trần Anh, chuyên gia Nấm – Ký sinh trùng, rận mu là một loại ký sinh trùng thường sống ở vùng lông mu, quanh hậu môn, ngoài ra còn có thể xuất hiện ở lông nách, lông mày và lông mi. Rận mu có kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng 1 mm, màu nâu xám hoặc trắng xám, hình dạng giống như những con cua nhỏ. Khi hút đầy máu, màu sắc của rận sẽ sẫm hơn. Vòng đời của rận mu thường kéo dài dưới một tháng. Trứng rận rất nhỏ, hình bầu dục, màu trắng hoặc vàng, bám thành từng cụm trên sợi lông và sẽ nở sau khoảng một tuần; nếu không hút máu, rận mu không thể sống quá 24 giờ.

Người mắc rận mu thường có biểu hiện ngứa nhiều vùng sinh dục, đặc biệt là vào ban đêm. Trên da có thể xuất hiện các nốt màu xanh nhạt tại vị trí rận cắn. Trong nhiều trường hợp, rận mu rất khó phát hiện bằng mắt thường và cần quan sát kỹ hoặc sử dụng kính lúp. Bệnh rận mu lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt là quan hệ tình dục. Ngoài ra, việc dùng chung các đồ dùng cá nhân như khăn tắm, chăn ga, quần áo cũng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Sau khi xác định bệnh nhân mắc rận mu, các bác sĩ nhanh chóng chỉ định điều trị đặc hiệu và hướng dẫn vệ sinh nhằm chấm dứt tình trạng ngứa kéo dài. BSCKI Nguyễn Thị Hòa cho biết, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc uống, bôi đặc hiệu diệt rận mu tại chỗ, kết hợp vệ sinh sạch sẽ vùng tổn thương. Toàn bộ quần áo, đồ lót, khăn tắm, chăn ga mà bệnh nhân sử dụng được khuyến cáo giặt bằng nước nóng, phơi dưới ánh nắng hoặc sấy khô nhằm tiêu diệt rận và trứng rận. Sau điều trị, tình trạng ngứa của bệnh nhân giảm rõ rệt, tổn thương da dần hồi phục và bệnh nhân được hẹn tái khám sau một tuần để đánh giá hiệu quả điều trị cũng như kiểm tra nguy cơ tái nhiễm.

Theo khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa khi phát hiện mắc rận mu, người bệnh không nên chủ quan hay tự điều trị kéo dài mà cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị đúng cách, điều trị đồng thời cả bạn tình nếu có nguy cơ cùng nhiễm, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh cá nhân và môi trường nhằm tránh tái nhiễm và lây lan cho người xung quanh. Bệnh nhân cần tái khám sau khoảng một tuần để đánh giá hiệu quả điều trị.