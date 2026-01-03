Suýt gãy dương vật do quan hệ tư thế lạ

TS.BS Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tâm trạng hoang mang vì vẻ ngoài tổn thương rất giống gãy thể hang. Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định điều trị bảo tồn bằng chườm lạnh, dùng thuốc giảm đau, kháng viêm và các biện pháp hỗ trợ hạn chế cương. Bệnh nhân phải kiêng sinh hoạt vợ chồng ít nhất 3-4 tuần. Kết quả tái khám sau một tháng cho thấy khối tụ máu tan hoàn toàn, vùng kín không bị cong và chức năng sinh lý trở lại bình thường.

Theo bác sĩ Duy, tai nạn phòng the thường xảy ra khi các cặp đôi bắt chước tư thế phức tạp trong phim người lớn như "nữ kỵ sĩ", biến thể nâng người hay xoay góc rộng. Các cảnh phim thường qua diễn tập và cắt ghép, trong khi thực tế chỉ cần một cú trượt nhẹ khi hưng phấn cũng đủ gây chấn thương nghiêm trọng.

Về mặt y khoa, "gãy" bộ phận sinh dục thực chất là rách bao trắng thể hang. Khi cương cứng, lớp vỏ bao trắng này mỏng đi đáng kể (từ 2 mm xuống còn khoảng 0,25-0,5 mm), rất dễ vỡ nếu chịu lực tác động mạnh hoặc bị gập góc đột ngột. Dấu hiệu nhận biết điển hình gồm tiếng "rắc" hoặc "bụp", cảm giác đau chói, cơ quan này xìu nhanh, sưng to và bầm tím. Nếu tổn thương lan sang niệu đạo, nạn nhân có thể tiểu khó hoặc ra máu.

Thực tế tiếp nhận bệnh nhân cho thấy nhiều nam giới vì tâm lý xấu hổ nên trì hoãn đến bệnh viện. Họ thường nhập viện khi vùng kín đã sưng tím toàn bộ, cong lệch rõ và tụ máu lớn. Sự chậm trễ này làm tăng nguy cơ biến chứng cong mạn tính và rối loạn cương dương, buộc bác sĩ phải phẫu thuật cấp cứu để xử lý.

Chuyên gia khuyến cáo nam giới cần thận trọng khi thử nghiệm các tư thế có biên độ gập lớn hoặc chuyển động mạnh. Nếu bộ phận sinh dục trượt khỏi vị trí, các cặp đôi cần dừng lại và điều chỉnh ngay. Việc sử dụng rượu bia cũng nên hạn chế để đảm bảo khả năng kiểm soát động tác. Khi xuất hiện cơn đau, vết bầm tím lan nhanh hoặc hình dáng bất thường sau va chạm, người bệnh cần đến cơ sở chuyên khoa để phân biệt giữa vỡ tĩnh mạch và rách bao trắng thể hang, tránh tự chẩn đoán gây ảnh hưởng chức năng sinh lý về sau.