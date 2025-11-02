Phòng đột quỵ khi quan hệ tình dục trong thời tiết lạnh

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết, phần lớn người bị bệnh tim không có nguy cơ đặc biệt trong quan hệ tình dục, kể cả những người bị tăng huyết áp. Tuy nhiên, những người bị tăng huyết áp nghiêm trọng hoặc những người không kiểm soát tốt huyết áp của mình mặc dù đã được dùng thuốc, cần chú ý đến hoạt động tình dục hoặc bất kỳ hoạt động gắng sức nào.

Việc hiểu rõ cơ chế và chủ động các biện pháp phòng ngừa đột quỵ khi quan hệ tình dục trong thời tiết lạnh, nhất là với nhóm người có bệnh nền là cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Mối liên hệ giữa thời tiết lạnh và nguy cơ đột quỵ với người có bệnh nền

Co mạch máu và tăng huyết áp: Khi nhiệt độ môi trường giảm, cơ thể phản ứng bằng cách co mạch máu ngoại vi để giữ ấm, điều này làm tăng huyết áp và khiến tim phải hoạt động nhiều hơn. Sự gia tăng huyết áp đột ngột là yếu tố nguy cơ chính gây đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ xuất huyết não. Trời lạnh cũng có thể làm máu đặc và dính hơn, dễ hình thành cục máu đông (huyết khối), gây tắc nghẽn mạch máu và dẫn đến đột quỵ thiếu máu cục bộ (nhồi máu não).

Hoạt động gắng sức khi nhiệt độ thấp: Quan hệ tình dục là một hoạt động thể chất có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp. Khi kết hợp với tác động của thời tiết lạnh, sự gắng sức này có thể gây nguy cơ đột quỵ ở những người có sẵn bệnh lý nền.

Tình dục cũng là một hoạt động thể chất như nhiều hoạt động khác. Nó làm tăng nhịp tim, huyết áp và sự hưng phấn về mặt cảm xúc - tất cả đều gây áp lực tạm thời lên cơ thể. Đối với hầu hết mọi người, điều này hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, ở những người có bệnh lý nền, đặc biệt là tăng huyết áp không kiểm soát, đái tháo đường, béo phì hoặc bất thường mạch máu, cần kiểm soát căng thẳng đó.

Việc quan hệ tình dục trong thời tiết lạnh có thể tiềm ẩn một số nguy cơ với những người có tiền sử bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc các yếu tố nguy cơ đột quỵ khác. Để chủ động phòng ngừa đột quỵ khi quan hệ tình dục trong thời tiết lạnh, cần lưu ý các vấn đề và biện pháp sau:

Đảm bảo phòng ngủ ấm áp và tránh sốc nhiệt

Đột quỵ liên quan đến tình dục tuy hiếm gặp nhưng vẫn có thể xảy ra. Ảnh minh họa: AI

Nguyên tắc quan trọng nhất là tạo ra một môi trường an toàn và ấm áp. Cần làm ấm phòng ngủ trước khi bắt đầu, duy trì nhiệt độ phòng lý tưởng trên 25 độ C và tránh gió lùa. Sốc nhiệt xảy ra khi cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột (ví dụ: từ chăn ấm bước ra phòng lạnh) có thể gây co mạch máu dữ dội. Do đó, cần tránh những thay đổi nhiệt độ đột ngột này.

Lựa chọn thời điểm thích hợp và tránh gắng sức

Để giảm tải cho cơ thể, nên chọn thời điểm quan hệ khi nhiệt độ môi trường đã ấm lên, tránh lúc quá khuya hoặc sáng sớm khi nhiệt độ xuống thấp nhất. Hoạt động tình dục nên diễn ra ở mức độ vừa phải, phù hợp với thể trạng sức khỏe của cả hai, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc người có tiền sử bệnh tim mạch. Tránh những tư thế quá phức tạp hoặc đòi hỏi sự gắng sức quá mức, vì điều này có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp vượt ngưỡng an toàn.

Kiểm soát bệnh nền và tránh chất kích thích

Những người có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc béo phì cần tuân thủ tuyệt đối phác đồ điều trị của bác sĩ, kiểm tra huyết áp thường xuyên và đảm bảo các chỉ số sức khỏe được kiểm soát ổn định.

Hạn chế hoặc tránh sử dụng rượu, bia trước khi quan hệ, đặc biệt trong mùa lạnh, vì rượu có thể làm rối loạn điều hòa thân nhiệt và huyết áp. Thêm vào đó, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học và tập thể dục nhẹ nhàng đều đặn cũng góp phần củng cố sức khỏe tim mạch.

TS.BS. Ngô Tuấn Anh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Quan hệ tình dục và bệnh tim mạch có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, để chuyện ấy an toàn, người bệnh cần được bác sĩ tư vấn đầy đủ về lợi ích và những nguy cơ có thể gặp phải để thực hiện quan hệ tình dục đúng mực, mang lại hạnh phúc, giúp giải tỏa stress, tăng tự tin, yêu cuộc sống hơn giúp chiến đấu với bệnh tim mạch.

Lắng nghe cơ thể

Trong khi quan hệ, cần lắng nghe cơ thể. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau tức ngực, khó thở, chóng mặt, choáng váng hoặc đau đầu dữ dội, cần dừng hoạt động ngay lập tức và nghỉ ngơi. Sau khi quan hệ, cần lau khô mồ hôi và mặc quần áo ấm ngay để tránh nhiễm lạnh.

Nếu các triệu chứng nghi ngờ đột quỵ (liệt mặt, yếu hoặc tê liệt một bên cơ thể, nói khó, mất thăng bằng) xảy ra, cần nhanh chóng gọi cấp cứu, vì thời gian là yếu tố then chốt để cứu sống và hạn chế di chứng.

Việc phòng ngừa đột quỵ khi quan hệ tình dục trong thời tiết lạnh là sự kết hợp giữa việc kiểm soát nhiệt độ môi trường và quản lý tốt sức khỏe cá nhân. Chủ động giữ ấm, chọn thời điểm thích hợp và kiểm soát bệnh lý nền để đảm bảo an toàn và tận hưởng cuộc sống tình dục một cách khỏe mạnh.