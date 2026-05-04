Loại thịt rẻ hơn cua, ngọt hơn tôm, giàu canxi và kẽm, giúp tăng sức đề kháng, làm món vừa lạ miệng vừa bổ dưỡng

Ghẹ là loại thịt chứa hàm lượng đạm cao nhưng lượng chất béo thấp, đồng thời giàu canxi, kẽm, omega-3 và vitamin B12 hỗ trợ tim mạch, tăng cường đề kháng và tốt cho xương khớp.

So với thịt cua hay thịt tôm, thịt ghẹ được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, thớ thịt mềm nhưng vẫn chắc, ít tanh và dễ ăn hơn.

Loại thịt này nổi bật ở phần thịt đầy, thơm và thanh vị hơn, rất thích hợp để nấu các món nước như bánh canh. Khi kết hợp cùng sợi bánh canh bột lọc mềm dai, trong veo và nước dùng sền sệt ngọt tự nhiên, món ăn càng trở nên hấp dẫn và dễ gây “nghiện” ngay từ lần đầu thưởng thức.

Món bánh canh ghẹ bột lọc hấp dẫn ở phần sợi bánh canh bột lọc trong vắt, mềm nhưng có độ dai nhẹ rất riêng. Khác với bánh canh bột gạo thường ăn cùng cá lóc với độ sần sật quen thuộc, bánh canh bột lọc được làm từ bột năng nên khi ăn có cảm giác trơn mềm, dẻo dai và thấm nước dùng hơn hẳn.

Kết hợp cùng thịt ghẹ tươi ngọt và nước lèo nấu đậm vị, đây là món ngon vừa lạ miệng vừa đủ dinh dưỡng cho những ngày muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình. Dân Việt giới thiệu công thức làm món ăn này như sau:

Nguyên liệu:

- 400gam bột năng

- 500gram sườn non chặt nhỏ

- 1 củ cà rốt + 1 củ cải trắng

- Màu điều + hành tím

- Thịt ghẹ gỡ sẵn

- Hành, ngò, tiêu, giá, xà lách

Cách làm:

- Đổ bột năng ra một cái khay hoặc cái mâm lớn, sau đó dùng tay đào một lỗ trũng sâu ở giữa. Đổ nước nóng vào ô trũng này và dùng muỗng xúc bột năng từ bên rìa vào giữa để lấp đầy từ từ.

- Để một lúc cho bột đỡ nóng, dùng tay không nhồi bột cho thật đều. Bột khô thì cho thêm chút nước ấm. Bột quá ướt thì thêm bột vào.

- Cứ nhồi đều tay cho đến khi bột mịn thành khối, đập nhẹ không còn dính tay nữa là được

- Sau khi đã nhồi bột xong, cán mỏng bột ra, sau đó cắt bột thành từng sợi dài vừa ý thích.

- Sau khi cắt xong, áo bột lên các sợi bánh canh này để khi luộc bánh sẽ không bị dính vào nhau.

- Bắc một nồi nước và đun sôi (lượng nước áng chừng sao cho xâm xấp lượng bánh canh khi đổ vào là được).

- Nước sôi, thả bột đã cắt vào nồi, vặn lửa nhỏ hơn và đảo nhẹ.

- Khi thấy bánh chuyển sang màu trong và nổi lên nghĩa là bánh đã chín, tắt bếp.

- Vớt sợi bánh canh ra và xả ngay với nước lạnh để bánh bớt dính, đồng thời mềm và có độ trong hơn rồi để ráo nước.

- Ghẹ rửa qua nước, để riêng.

- Bắc chảo, cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu điều rồi đun nóng, cho hành tím băm nhuyễn vào phi cho thơm. Sau đó, cho thịt ghẹ vào xào, đảo đều. Khi thịt ghẹ săn và xém vàng, nêm với 1 muỗng cà phê nước mắm ngon + 1 ít hạt nêm, nêm nếm tùy thích.

- Cà rốt và củ cải trắng bào vỏ, cắt khúc vừa ăn

- Sườn non rửa sạch và ngâm với nước muối loãng cho hết mùi hôi của thịt tươi. Sau đó, thả sườn non vào nồi hầm cho đến khi mềm cùng với cà rốt và củ cải trắng.

- Nêm nếm tùy theo khẩu vị

- Cho thêm một chút bột năng hòa với nước, tạo độ sệt cho nước dùng

- Khi ăn, rắc thêm hành ngò và tiêu, ăn kèm với giá và xà lách cắt nhỏ.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện