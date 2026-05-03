Quy tắc ngủ 7:1 đơn giản giúp tăng tuổi thọ thêm 4 năm

Hầu hết chúng ta đều nắm những nguyên tắc cơ bản để có thể sống lâu và khoẻ mạnh: không hút thuốc, hạn chế rượu bia, ăn nhiều rau củ quả (và tránh thực phẩm siêu chế biến), đồng thời duy trì vận động. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng bổ sung thêm một mảnh ghép quan trọng cho "bài toán" tuổi thọ, và đây đang là thông tin gây chú ý trong giới khoa học.

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của giấc ngủ. Nhưng một nghiên cứu quy mô lớn tháng trước chỉ ra chính xác số giờ ngủ cần thiết để kéo dài tuổi thọ, cũng như thời điểm đi ngủ lý tưởng.

Trong một bài đăng trên tài khoản Instagram với gần 450.000 người theo dõi, Tiến sĩ Nighat Arif người Anh dẫn lại nghiên cứu quy mô lớn của Trường Kinh tế London (LSE) phối hợp với Vitality, cho biết chỉ một thói quen - ngủ đủ 7 tiếng và duy trì khung giờ đi ngủ ổn định, không lệch quá một giờ mỗi đêm - có thể giúp giảm gần 25% nguy cơ tử vong sớm và kéo dài tuổi thọ thêm tới 4 năm.

Các tác giả gọi đây là "quy tắc 7-1", tức ngủ đủ 7 tiếng trong cùng một khung thời gian kéo dài một giờ mỗi đêm. Theo nhóm nghiên cứu, dữ liệu từ Vitality cho thấy dù thời lượng giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe, việc duy trì giờ đi ngủ đều đặn mới là yếu tố dự báo mạnh mẽ hơn đối với các nguy cơ liên quan đến giấc ngủ.

"Chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này", Tiến sĩ Nighat Arif nhấn mạnh. "Giấc ngủ là một phần thiết yếu của sức khỏe. Thực tế, 9/10 người không ngủ đủ, đặc biệt là phụ nữ ở giai đoạn trung niên, do ảnh hưởng của những cơn bốc hỏa, đầu óc quay cuồng, nội tiết thay đổi..."

Bà nói thêm: "Sự thật là giấc ngủ chất lượng không phải một điều xa xỉ, mà là một thói quen - giống như tập thể dục hay ăn uống lành mạnh. Với phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, việc bảo vệ giấc ngủ đặc biệt quan trọng để duy trì sức khỏe não bộ, tim mạch và tinh thần trong nhiều năm tới. Vì vậy, hãy bắt đầu từ tối nay: cố gắng đi ngủ trong một khung giờ cố định kéo dài một tiếng, tắt các thiết bị điện tử trước khi ngủ một giờ và coi giấc ngủ như một thói quen sức khỏe cốt lõi".