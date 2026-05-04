Mâm cơm ngày hè tươi mát dưới 100.000 đồng của mẹ 9X Đà Nẵng

Quỳnh xem việc nấu ăn hàng ngày là một phần trong cách chăm sóc sức khỏe cho chồng và con gái 5 tuổi. Theo cô, chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, phù hợp khẩu vị giúp trẻ phát triển tốt hơn trong giai đoạn đầu đời, đồng thời giữ nhịp sinh hoạt ổn định cho cả gia đình.

Mâm cơm hàng ngày của gia đình thường gói gọn trong 2-3 món, gồm món mặn, món canh và thêm rau hoặc món phụ. Thực đơn chủ yếu sử dụng nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm. Vào mùa hè, cô ưu tiên các món có nước để "dễ ăn hơn khi trời nóng", kết hợp trái cây thanh mát để cân bằng bữa ăn.

Để tối ưu chi tiêu, Quỳnh thường đi chợ một lần mỗi tuần để mua thịt, cá, sau đó bổ sung rau củ 2-3 lần tùy nhu cầu. Lợi thế sống gần biển, cô ưu tiên cá tươi trong thực đơn hàng ngày, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo độ đa dạng. Tổng chi phí tiền chợ mỗi tháng của gia đình khoảng 4-5 triệu đồng.

Thời gian chuẩn bị mỗi bữa ăn trung bình khoảng 45 phút, bao gồm cả sơ chế và nấu nướng. Với những ngày bận rộn, cô chọn cách nấu đơn giản, như kho sẵn một nồi thịt hoặc cá để dùng cho nhiều bữa, kết hợp rau luộc hoặc món chiên bằng nồi chiên không dầu. Khi có thời gian rảnh, cô thử nghiệm món mới hoặc bày biện mâm cơm chỉnh chu hơn.

Để việc bếp núc không trở thành áp lực, Quỳnh chủ động sắp xếp "ngày nghỉ" cho mình. Vào cuối tuần hoặc các dịp đặc biệt, gia đình cô thường ăn ngoài thay vì nấu ăn tại nhà.

"Đi làm còn có ngày nghỉ thì bếp cũng nên được nghỉ", cô nói.

Niềm vui nội trợ, theo Quỳnh, đến từ những trải nghiệm nhỏ trong đời sống thường nhật, như dậy sớm đi biển, tiện thể ghé chợ mua cá tươi, hay vừa nấu ăn vừa nghe podcast. Việc thử nấu món mới cũng giúp cô duy trì hứng thú với công việc bếp núc mỗi ngày.

Với mức chi khoảng 100.000 đồng mỗi mâm cơm, Quỳnh cho rằng điều quan trọng không nằm ở chi phí, mà ở sự cân đối dinh dưỡng và cảm giác thoải mái khi cả gia đình quây quần bên bữa ăn.