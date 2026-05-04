Bài bóc phốt dĩa cơm 35.000 đồng gây “bão mạng”

Ngày 3-5, chủ một quán cơm bình dân trên đường Trần Quý Cáp, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng cho biết Công an xã đã mời hai bên lên làm việc, hòa giải vụ việc quán bị khách phản ánh “chặt chém” giá cơm gây xôn xao trên mạng xã hội.

Trước đó, trưa 2-5, trên trang Facebook “Review du lịch Mũi Né - Phan Thiết” xuất hiện bài đăng phản ánh việc một đôi khách vào quán cơm bình dân ăn trưa và bị tính tiền 60.000 đồng cho phần ăn gồm đĩa cơm đậu hũ nhồi thịt kèm rau xào giá 35.000 đồng và tô canh khổ qua nhồi thịt giá 25.000 đồng.

Người đăng bài cho rằng mức giá này cao so với “cơm bình dân” và đặt câu hỏi về mặt bằng giá tại Phan Thiết.

Phía chủ quán tranh cãi với thực khách và dĩa cơm 35.000đ kèm theo tô canh khổ qua nhồi thịt giá 25.000đ

Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, trong đó phần lớn cho rằng mức giá trên là hợp lý, nhất là trong dịp nghỉ lễ. Cùng ngày, mạng xã hội tiếp tục lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh đôi nam nữ di chuyển bằng ô tô điện, bày tỏ bức xúc khi cho rằng đĩa cơm bình dân có giá 35.000 đồng là “chặt chém”. Phía quán ăn cũng lên tiếng, khẳng định mức giá được niêm yết và bán thường ngày.

Sau khi thông tin lan truyền, Công an xã Tuyên Quang đã mời hai bên làm việc để làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng đề nghị các bên gỡ bỏ những nội dung đã đăng tải, đồng thời nhắc nhở việc quay phim, đăng tải hình ảnh, lời qua tiếng lại gây ồn ào tại quán có dấu hiệu ảnh hưởng trật tự công cộng. Sau khi được giải thích, hai bên đồng ý hòa giải.

Theo chủ quán, trưa 2-5, hai vị khách vào gọi một tô bánh canh chả cá giá 40.000 đồng, một tô canh khổ qua loại lớn giá 25.000 đồng và một đĩa cơm đậu hũ nhồi thịt kèm trứng chiên, mắm chưng giá 35.000 đồng; khách yêu cầu bỏ trứng và mắm chưng. Khi tính tiền 100.000 đồng cho ba món, khách cho rằng quán “chặt chém” vì thấy xe mang biển số lạ.

Chủ quán cho biết sau khi thấy bài đăng có nội dung chưa chính xác, quán đã đăng clip ghi lại sự việc.

Khoảng một giờ sau, hai vị khách quay lại quán, mời công an đến giải quyết và ban đầu không đồng ý hòa giải. Sau khi được giải thích, hai bên thống nhất tháo gỡ bài đăng và chấm dứt vụ việc.

Về phía khách, người đăng bài cho rằng họ chỉ muốn hỏi ý kiến cộng đồng về mức giá bữa ăn và khẳng định việc chi tiêu cần “xứng đáng với số tiền bỏ ra”. Người này cũng cho biết sau khi công an đến làm việc, hai bên đã hòa giải nhưng thông tin vụ việc đã lan truyền rộng trên mạng xã hội.

Chủ quán chia sẻ quán phải thuê mặt bằng, dịp lễ lượng khách tăng nên phải thuê thêm nhân công, vì vậy mức giá 35.000 đồng/đĩa cơm được cho là phù hợp.