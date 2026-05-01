“Nữ hoàng trái cây” đang vào mùa, tưởng ăn vui lại bổ dưỡng đáng kinh ngạc

Chống viêm nhiễm, ngừa ung thư

Quả mận chứa nhiều dưỡng chất thực vật, mang lại nhiều lợi ích chống oxy hóa, điều này đặc biệt đúng với các loại mận màu tím đậm, đỏ và xanh lam, có màu sắc từ anthocyanin, một loại flavonoid (một chất chống oxy hóa khác).

Chất chống oxy hóa là những chất hóa học giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do, vốn có thể gây hại cho tế bào và mô. Chất chống oxy hóa cũng giúp giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm. Đặc biệt, một đánh giá tổng hợp 54 nghiên cứu cho thấy rằng quả mận và các sản phẩm như rượu mận và chiết xuất mận có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, chẳng hạn như ung thư vú hoặc ung thư đại tràng.

Quả mận là món quà đặc trưng của mùa hè, là "kho báu" dinh dưỡng với những công dụng bất ngờ cho cơ thể. (Ảnh minh họa)

Cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Quả mận nổi tiếng với hàm lượng chất xơ dồi dào và hợp chất isatin, sorbitol. Các chất này có tác dụng nhuận tràng tự nhiên, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và giảm thiểu tình trạng táo bón hiệu quả. Nghiên cứu cho thấy uống nước ép mận có thể là một cách an toàn và tự nhiên để điều trị táo bón.

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Dù có vị ngọt khi chín, nhưng mận lại có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp. Loại quả này cũng có thể hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin và làm chậm quá trình tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ lớn (một quả mận có khoảng 1 gam chất xơ). Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, do đó lượng đường trong máu tăng lên từ từ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người mắc bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu cho thấy ăn mận có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Bảo vệ tim mạch

Quả mận chứa nhiều quercetin, một loại polyphenol. Các hợp chất thực vật này rất giàu chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm. Các nghiên cứu cho thấy polyphenol có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Cải thiện trí nhớ

Các polyphenol trong quả mận cũng giúp giãn mạch máu, cải thiện lưu lượng máu lên não. Các nghiên cứu về polyphenol cho thấy chất dinh dưỡng này có thể cải thiện trí nhớ và chức năng não.

Giúp xương chắc khỏe

Các chất dinh dưỡng trong quả mận, như vitamin C, vitamin K và kali, giúp xương chắc khỏe hơn. Một nghiên cứu trên phụ nữ mãn kinh ăn mận khô mỗi ngày cho thấy tỷ lệ loãng xương thấp hơn và sức khỏe xương tổng thể được cải thiện.

Mặc dù rất tốt, nhưng bạn cần lưu ý 3 quy tắc sau để tránh tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe:

- Không ăn quá nhiều: Ăn quá nhiều mận (trên 10 quả/ngày) có thể gây nóng trong, nổi mụn nhọt và hại dạ dày do tính axit cao.

- Tránh ăn khi đói: Tính axit trong mận có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày nếu bụng đang rỗng.

- Người bị bệnh thận nên hạn chế: Mận chứa nhiều oxalate, chất này có thể gây cản trở hấp thụ canxi và hình thành sỏi thận.