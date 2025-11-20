Ba thực phẩm kết hợp với trứng giảm mỡ máu, giúp tim khỏe

Nhờ chứa đầy đủ protein, vitamin và khoáng chất, trứng được coi là "thực phẩm hoàn hảo" và thiết yếu trong chế độ ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng dinh dưỡng trong trứng sẽ được tăng đáng kể nếu biết kết hợp với một số nguyên liệu khác thay vì ăn đơn lẻ. Từ việc bảo vệ tim mạch đến chăm sóc sức khỏe mắt và xương, ba sự kết hợp dưới đây sẽ giúp trứng càng phát huy tác dụng.

Trứng và cà chua: Chống oxy hóa và bảo vệ tim mạch

Ảnh: Epicurious

Lycopene - thành phần chống oxy hóa chính của cà chua - hấp thụ vào cơ thể tốt hơn khi ăn cùng chất béo. Chất béo tự nhiên trong trứng hỗ trợ hấp thụ lycopene, tăng cường tác dụng chống lão hóa, ngăn ngừa tổn thương tế bào và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Theo Bệnh viện Đại học Seoul Bundang, lycopene giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư đường tiêu hóa. Cà chua cũng giàu vitamin P, giúp hạ huyết áp và có tác dụng tích cực trong việc ngăn ngừa tăng huyết áp và bệnh mạch máu. Đặc biệt, lycopene trong cà chua có tác dụng ức chế các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa. Nó cũng thúc đẩy sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi của da và ngăn ngừa các vết thâm nám, tàn nhang.

Một quả cà chua chỉ có 35 kcal, giàu nước và chất xơ, hỗ trợ giảm cân, hồi phục năng lượng, giải rượu và thải natri. Các món ăn như trứng chiên kèm cà chua hay trứng bác nấu cùng cà chua không chỉ ngon mà còn là sự kết hợp dinh dưỡng tối ưu.

Trứng và cải bó xôi: Bảo vệ mắt, ngừa thiếu máu

Ảnh: Bonappetit

Cải bó xôi được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tạp chí Time của Mỹ và Trường Y tế Công cộng Harvard xếp vào top "10 siêu thực phẩm hàng đầu thế giới", được mệnh danh là "vua của các loại rau" nhờ giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, cải bó xôi giàu lutein và zeaxanthin - hai thành phần quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe mắt. Cả hai đều tan trong chất béo, vì vậy khi ăn cùng chất béo tự nhiên trong trứng, cơ thể hấp thụ tốt hơn rất nhiều.

Ngoài ra, sắt và folate dồi dào trong cải bó xôi kết hợp với protein trong trứng còn hỗ trợ tạo máu và phòng ngừa thiếu máu. Thêm cải bó xôi vào các món như trứng ốp la, trứng rán hay trứng bác sẽ giúp cân bằng dinh dưỡng tối ưu, là sự kết hợp dễ áp dụng trong bữa ăn hàng ngày.

Trứng và nấm: Cải thiện sức khỏe xương, giảm cholesterol

Ảnh: Food52

Nấm giàu vitamin D, giúp cơ thể hấp thụ canxi. Khi kết cùng canxi và protein từ trứng, chúng có tác dụng hiệp đồng trong việc duy trì sức khỏe xương và cơ. Đặc biệt, nấm hương được xem là nguyên liệu tuyệt vời cho sức khỏe mạch máu. Các hợp chất trong nấm hương như eritadenine, linolenic acid và vitamin E giúp hạ LDL (cholesterol xấu) và tăng HDL (cholesterol tốt). Hiệp hội Tim mạch Mỹ từng xếp nấm hương là thực phẩm hàng đầu cho sức khỏe tim mạch.

Một nghiên cứu trên Tạp chí của Hiệp hội Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Hàn Quốc cho thấy nhóm thử nghiệm sử dụng trà nấm hương trong 12 tuần đã giảm đáng kể nồng độ LDL, triglyceride và cholesterol toàn phần. Phần chân nấm hương, vốn bị nhiều người bỏ đi, chứa lượng chất xơ cao gấp 4 lần so với phần mũ, giúp loại bỏ các chất cặn bã khỏi mạch máu một cách hiệu quả. Hơn nữa, vì eritadenine tan trong nước, nên khả năng hấp thụ của nó được tăng cường hơn nữa khi pha thành trà.