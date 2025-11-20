Bữa sáng lành mạnh: Chọn ngay 'siêu thực phẩm' giúp giảm cân, ổn định đường huyết, đang bán rẻ đầy chợ Việt

Ăn trứng vào bữa sáng có tốt không?

Trứng được ví như "siêu thực phẩm" vì tỉ lệ các chất dinh dưỡng tương quan với nhau rất thích hợp và cân đối.

Về thành phần dinh dưỡng: Lòng đỏ trứng gà có 13,6% chất đạm, 29,8% chất béo và 1,6% chất khoáng. Lòng trắng chiếm phần lớn là nước, có 10,3% chất đạm, chất béo và chất khoáng rất thấp.

Ảnh minh họa.

TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho hay, trứng là nguồn cung cấp chất đạm rất tốt cho cơ thể. Ngoài ra, trứng còn cung cấp các vitamin, khoáng chất thiết yếu, axit béo omega-3 và chất chống oxy hóa cần thiết…

Các chất khoáng như sắt, kẽm, đồng, mangan, iốt... tập trung hầu hết trong lòng đỏ. Lòng đỏ có cả các vitamin tan trong nước (B1, B6) và vitamin tan trong dầu (vitamin A, D, K). Trong lòng trắng trứng chỉ có một ít vitamin tan trong nước (B2, B6).

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một khẩu phần ăn với 2 quả trứng sẽ chứa khoảng 80% nhu cầu vitamin D hàng ngày, 50% nhu cầu folate hàng ngày, 25% nhu cầu riboflavin (Vitamin B2) hàng ngày và 40% nhu cầu selen hàng ngày.

Từ những giá trị dinh dưỡng thiết yếu của trứng như đã kể trên, chuyên gia dinh dưỡng cho rằng ăn trứng vào buổi sáng là lựa trọn tốt cho sức khoẻ.

Thực đơn bữa sáng lành mạnh với trứng

Ảnh minh họa.

Một nghiên cứu được đăng trên American Journal of Clinical Nutrition cho thấy những người ăn 1–2 quả trứng vào bữa sáng, kết hợp với rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt, có mức insulin ổn định và chỉ số khối cơ thể (BMI) khỏe mạnh hơn so với người bỏ bữa sáng hoặc chỉ ăn tinh bột.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn tiêu thụ không quá 1 quả trứng mỗi ngày, nhất là với người có nguy cơ tim mạch cao.

Bên cạnh đó nên tránh ăn trứng chiên với nhiều dầu hoặc ăn kèm thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, vì sẽ làm tăng cholesterol xấu (LDL).

Các bà nội trợ có thể tham khảo bữa sáng lý tưởng với trứng nên là 1–2 quả trứng luộc, ăn kèm rau và ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế chất béo, natri. Cách ăn này vừa cung cấp năng lượng, vừa đảm bảo lợi ích sức khỏe lâu dài.

Ăn trứng bao nhiêu là đủ - Tùy cơ địa từng người

Theo khuyến cáo của Viện dinh dưỡng Quốc gia, trứng có thể sử dụng cho cả trẻ em và người lớn.

Ảnh minh họa.

- Với trẻ nhỏ dưới 5-6 tháng, một tuần chỉ nên ăn 3 lần, mỗi lần ½ lòng đỏ trứng gà dưới dạng nấu bột hay nấu cháo.

- Với trẻ trên 7 tháng, mỗi ngày có thể ăn 1 quả trứng gà hoặc ½ quả trứng vịt hoặc 6 quả trứng chim cút.

- Với người lớn, một tuần có thể ăn 3-4 quả trứng.

- Người bị cao huyết áp hoặc cholesterol máu cao vẫn có thể ăn trứng. Tuy nhiên, với những người có huyết áp cao và mỡ máu cao chỉ nên ăn 2-3 quả trứng trong một tuần.