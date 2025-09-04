Những thực phẩm tốt cho người thận yếu

Thận giúp loại bỏ các chất thải như urê và nước dư thừa, làm sạch máu, điều hòa dịch và cân bằng hóa chất, khoáng chất như natri, kali. Thận cũng giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ sản xuất hồng cầu. Người bị thận yếu hay mắc bệnh thận chọn thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ thận cũng như sức khỏe tổng thể.

Súp lơ ít kali, phốt pho nhưng lại giàu vitamin C, folate và chất xơ. Đây là loại rau lành mạnh với thận, có thể thay thế các loại rau củ giàu kali như khoai tây. Kali không gây hại cho người có thận khỏe mạnh nhưng người mắc bệnh thận cần kiểm soát lượng tiêu thụ để tránh tăng kali máu. Ăn rau súp lơ còn hỗ trợ đào thải độc tố bằng cách hỗ trợ gan.

Ớt chuông đỏ ngon, giòn, chứa nhiều vitamin A, C, B6, chất chống oxy hóa song lại ít kali. Chúng giúp bổ sung màu sắc và dưỡng chất cho nhiều món ăn tốt cho thận. Ớt chuông đỏ thái hạt lựu, cho vào trứng ốp la hoặc trộn với lòng trắng trứng để làm món trứng bác.

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, nam việt quất đều ít kali và chứa nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm. Quả nam việt quất còn có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, tốt trong việc bảo vệ thận. Ăn yến mạch hoặc sữa chua với một ít quả mọng hỗn hợp để có món ăn nhẹ ngon miệng.

Lòng trắng trứng là nguồn protein chất lượng cao, ít phốt pho. Bỏ phần lòng đỏ trứng giúp giảm lượng phốt pho hấp thụ, từ đó giảm gánh nặng cho thận. Lòng trắng làm món trứng ốp la hoặc nướng bánh để cung cấp protein cần thiết mà không gây thêm áp lực cho cơ quan này.

Tỏi có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ kiểm soát huyết áp, hai yếu tố quan trọng trong việc chăm sóc thận. Người bị thận yếu thay muối bằng tỏi trong nhiều món ăn như súp, món hầm, món xào và nước sốt để bữa ăn ngon miệng mà vẫn tốt cho thận.