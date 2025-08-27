5 thực phẩm ăn thường xuyên có thể làm sạch thận

Nho đỏ: Cả nước ép nho đỏ tươi và nho đỏ khô đều giàu chất chống oxy hóa, có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ thận khỏi tình trạng lắng đọng mỡ, tăng chức năng thận. Uống một ly nước ép nho hoặc ăn một nắm quả khô trong bữa nhẹ để bổ sung thêm dưỡng chất tốt cho cơ quan này.

Nam việt quất: Ăn quả nam việt quất thường xuyên có thể giảm nhiễm trùng đường tiết niệu, đẩy lùi viêm và stress oxy hóa, cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột. Quả nam việt quất có thể ăn tươi, sấy khô hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như làm sinh tố, nước ép, thêm vào salad, sữa chua...

Quả họ cam quýt: Chanh, cam, bưởi cung cấp nước và đào thải độc tố khỏi thận. Những quả này còn có hàm lượng citrate cao có thể ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Chúng cũng góp phần làm giảm tính axit trong nước tiểu, hỗ trợ sức khỏe thận tốt hơn.

Rong biển: Thực phẩm này có lợi với tuyến tụy, thận và gan. Nó có thể giảm tổn thương thận, gan do bệnh tiểu đường. Rong biển giàu kali, tốt cho sức khỏe nhưng đôi khi gây hại cho người bệnh thận. Người đang mắc bệnh này cần hạn chế khẩu phần hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Gừng: Đây là loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp, đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Gừng có đặc tính kháng viêm, ngăn ngừa tổn thương mô thận do viêm mạn tính đồng thời hỗ trợ khả năng lọc độc tố. Một hợp chất có trong gừng là zingerone cũng có tác dụng phòng tránh tổn thương thận.