5 đồ uống bổ thận bạn nên dùng thường xuyên

Nước chanh có tác dụng giải khát và còn cung cấp axit citric, có thể giúp phòng sỏi thận bằng cách ngăn canxi liên kết với các khoáng chất khác trong nước tiểu. Thêm vài lát chanh tươi vào hoặc vắt nước cốt chanh cốc nước lọc để tạo thêm hương vị, giúp thận khỏe.

Nước ép nam việt quất có công dụng ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, nhất là người dễ bị nhiễm trùng. Nó ngăn vi khuẩn bám vào niêm mạc đường tiết niệu, phòng tránh nhiễm trùng lan lên thận. Ưu tiên chọn nước ép nam việt quất nguyên chất không đường để tránh tăng cân.

Trà thảo mộc như bạc hà, hoa cúc, gừng, dâm bụt cung cấp nước và chất chống oxy hóa có tác dụng lợi tiểu nhẹ nhàng, giúp thận đào thải chất thải. Trà xanh cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh (như EGCG) góp phần giảm nguy cơ sỏi thận và hỗ trợ chức năng thận.

Thức uống detox từ nguyên liệu thiên nhiên như trái cây, thảo mộc hoặc gia vị như bạc hà, dưa chuột tốt cho thận. Chúng giúp tăng lượng nước uống vào mà không cần thêm đường hay chất tạo màu nhân tạo. Ưu tiên các loại trái cây bổ thận như chanh, dâu tây, việt quất để tối ưu hóa lợi ích.

Nước dừa cung cấp nước và chất điện giải tự nhiên. Theo Bộ nông nghiệp Mỹ, một cốc dừa (240 g) chứa 600 mg kali, tương đương 18% lượng khuyến nghị cho nam giới trưởng thành và khoảng 23% cho nữ giới trưởng thành.

Kali đóng vai trò thiết yếu trong cơ thể, bao gồm hỗ trợ chức năng thận và co cơ. Chọn nước dừa nguyên chất, không đường để tốt cho sức khỏe.