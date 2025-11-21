Nhóm người nên cân nhắc việc ăn ổi, để tránh khiến cơ thể gặp rắc rối không mong muốn

Người tiêu hóa kém

Với người hay bị đầy hơi, đau dạ dày hoặc viêm đại tràng, việc ăn ổi, đặc biệt là ổi xanh, có thể khiến bụng khó chịu hơn. Chất xơ thô và tanin trong ổi làm tăng co bóp ruột, gây chướng bụng, táo bón hoặc đau quặn. Ăn khi bụng đói hay ăn cả hạt có thể khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá sức.

Không phải ai cũng có thể ăn ổi một cách thoải mái, bởi trong một số trường hợp, loại quả này có thể gây ra những tác động ngược lại.

Ổi chín mềm, bỏ hạt là lựa chọn phù hợp hơn nếu bạn vẫn muốn tận dụng lợi ích dinh dưỡng từ loại quả này. Người tiêu hóa yếu chỉ nên ăn một lượng nhỏ, và tránh dùng chung với thực phẩm nhiều đạm hoặc khó tiêu. Như vậy, dạ dày sẽ bớt áp lực và hoạt động ổn định hơn.

Người suy thận

Người bị suy thận cần đặc biệt thận trọng khi ăn ổi vì loại quả này chứa lượng kali và phốt pho khá cao. Nếu hấp thu quá nhiều, hai khoáng chất này sẽ tích tụ trong máu, gây loạn nhịp tim, mệt mỏi.

Ngoài ra, chất xơ không hòa tan trong ổi có thể khiến người bệnh cảm thấy đầy hơi và khó tiêu. Thế nên, người suy thận nên giảm tần suất ăn ổi, tránh ăn cùng các trái cây giàu kali khác như chuối hay cam. Điều này giúp giảm gánh nặng cho thận và hỗ trợ kiểm soát tình trạng bệnh tốt hơn.

Người sắp phẫu thuật

Trong giai đoạn trước phẫu thuật, người bệnh cần hạn chế các thực phẩm hoặc thảo dược. Việc ăn nhiều chất xơ thô ngay trước phẫu thuật có thể gây đầy bụng, khó chịu, vì vậy người bệnh nên ưu tiên món dễ tiêu để tránh áp lực lên hệ tiêu hóa.

Sau phẫu thuật, hệ tiêu hóa còn yếu, việc ăn ổi chứa nhiều xơ có thể gây đầy bụng và khó hấp thu thuốc. Giai đoạn này nên ưu tiên thực phẩm mềm, dễ tiêu để cơ thể hồi phục tốt hơn. Khi vết mổ đã lành hẳn, có thể ăn lại ổi với lượng nhỏ để bổ sung vitamin C hỗ trợ miễn dịch.

Người bị đái tháo đường

Ổi thường được xem là trái cây thân thiện với người bệnh đái tháo đường vì có chỉ số đường huyết thấp. Tuy nhiên, khi ổi chín quá, lượng đường tự nhiên tăng cao và có thể khiến đường huyết dao động mạnh sau bữa ăn. Nếu ăn thường xuyên, người bệnh sẽ khó kiểm soát được chỉ số glucose trong máu.

Ổi xanh lại chứa nhiều tanin, có thể gây táo bón hoặc khó chịu ở đường tiêu hóa. Do đó, người bị tiểu đường chỉ nên ăn ổi chín vừa, bỏ vỏ và hạt, đồng thời không ăn quá ba lần mỗi tuần. Ăn điều độ sẽ giúp giữ đường huyết ổn định mà vẫn bổ sung được vitamin C tự nhiên.

Hãy chọn ổi chín tới, bỏ hạt và nhai kỹ để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Dù ổi là loại trái cây tốt cho sức khỏe, bạn vẫn nên ăn với lượng vừa phải và chú ý cách chế biến. Hãy chọn ổi chín tới, bỏ hạt và nhai kỹ để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, tốt nhất nên tạm ngưng và theo dõi để tránh gây khó chịu hoặc ảnh hưởng đến bệnh lý sẵn có.