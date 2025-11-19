Nhờ mang thai hộ, cặp vợ chồng phát hiện con trai không cùng huyết thống với bố

Niềm vui làm cha mẹ của một cặp vợ chồng tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ nhanh chóng biến thành cơn ác mộng, sau khi họ phát hiện đứa con sinh ra nhờ phương pháp mang thai hộ tại một phòng khám ở Secunderabad không có quan hệ huyết thống với người chồng.

Theo xác nhận của các cơ quan y tế, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy tinh trùng của một người đàn ông xa lạ đã bị sử dụng mà không có sự đồng ý của cặp đôi. Đứa trẻ hiện được chẩn đoán mắc một chứng bệnh chưa xác định, có thể đang phải chịu hậu quả từ sự sai sót nghiêm trọng này.

Cảnh sát Hyderabad đã chính thức khởi tố vụ án đối với phòng khám Srushti Test Tube Baby Centre, liên quan đến các cáo buộc về tắc trách y tế. Một quan chức cấp cao tại đồn cảnh sát Gopalapuram cho biết: "Dựa trên đơn khiếu nại của một cặp vợ chồng, chúng tôi đã tiến hành thụ án sự việc và khám xét cơ sở tại Secunderabad. Hiện tại, chúng tôi đang điều tra các trường hợp mang thai hộ trước đây có dấu hiệu vi phạm tương tự, thông qua việc kiểm tra danh sách người hiến tinh trùng và hồ sơ nhập viện".

Ảnh minh họa.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Cảnh sát cho biết họ đang xem xét khả năng có nhiều nạn nhân khác của sai phạm y tế nghiêm trọng này, trong bối cảnh ngành hỗ trợ sinh sản tại Ấn Độ đang phải đối mặt với yêu cầu siết chặt quản lý và kiểm soát đạo đức nghề nghiệp.

Phó ủy viên cảnh sát khu vực Bắc Hyderabad, bà S. Rashmi Perumal, đã bác bỏ tin đồn cho rằng đứa trẻ bị ung thư.

“Đứa trẻ có một số vấn đề sức khỏe nhưng không mắc ung thư, đó chỉ là tin đồn thất thiệt”, bà khẳng định.

Bà Perumal cũng làm rõ bản chất vụ việc: “Đây không phải là trường hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) mà là mang thai hộ. Đứa bé không do chính người vợ sinh ra, vì vậy cặp đôi mới tiến hành xét nghiệm ADN để xác minh liệu đứa trẻ có phải con ruột của họ hay không”.

Cảnh sát Hyderabad vẫn đang tiếp tục điều tra vụ bê bối y khoa nghiêm trọng này, đồng thời kiểm tra các quy trình của phòng khám mang thai hộ để xác định liệu có sai phạm có hệ thống hay chỉ là trường hợp cá biệt.

Được biết, cặp vợ chồng này đã kết hôn nhiều năm và gặp khó khăn trong việc có con, nên đã tìm đến phòng khám Srushti để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Khi con trai chào đời, họ vô cùng hạnh phúc nhưng niềm vui ấy nhanh chóng tan biến.

Đứa trẻ thường xuyên ốm yếu, khiến hai vợ chồng phải đưa đi kiểm tra toàn diện. “Ban đầu họ nghĩ rằng đó chỉ là biến chứng bình thường của quy trình IVF”, một quan chức cho biết.

Tuy nhiên, khi liên hệ với phòng khám, nhân viên bị cáo buộc đã đưa ra những câu trả lời mâu thuẫn và né tránh, khiến cặp đôi càng thêm nghi ngờ. Một quan chức y tế cho hay, sau đó họ đã yêu cầu thực hiện xét nghiệm ADN, và kết quả xác nhận đứa trẻ không có quan hệ huyết thống với người chồng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu phòng khám Srushti vướng bê bối. Vào năm 2016, cơ sở này từng bị điều tra trong một vụ mang thai hộ cho cặp đôi người Mỹ, khi đứa trẻ sinh ra bị phát hiện không cùng huyết thống với cha mẹ hợp pháp. Vụ việc khi đó đã dẫn đến án phạt đình chỉ 5 năm đối với một bác sĩ và cấm vĩnh viễn thực hiện các ca mang thai hộ đối với cơ sở này, theo quyết định của Hội đồng Y khoa bang Telangana.

Sự việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng lỏng lẻo trong quản lý các trung tâm hỗ trợ sinh sản thương mại tại Ấn Độ, nơi ngành IVF và mang thai hộ đang phát triển nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro đạo đức và pháp lý.