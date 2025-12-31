Bất ngờ 5 thói quen thường ngày có thể gây rối loạn cương dương

Ngoài các vấn đề bệnh lý, chính những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại hàng ngày lại là tác nhân âm thầm gây ra tình trạng rối loạn cương dương. Việc nhận diện sớm và điều chỉnh các hành vi này sẽ giúp phái mạnh bảo vệ bản lĩnh và duy trì chất lượng đời sống tình dục.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Trần Thành - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học (Bệnh viện 19-8), rối loạn cương dương là tình trạng dương vật của nam giới không thể đạt được và duy trì độ cương cứng cần thiết để bắt đầu một cách tự nhiên và kết thúc một cách trọn vẹn. Rối loạn cương dương ngày càng có xu hướng trẻ hóa và phổ biến hơn.

Dưới đây là những thói quen có thể gây rối loạn cương dương mà nhiều nam giới đang mắc phải hàng ngày.

1. Thói quen hút thuốc gây rối loạn cương dương

Hút thuốc lá là một trong những thói quen có hại nhất cho sức khỏe con người, bao gồm cả chức năng cương dương. Thuốc lá làm tổn thương các mạch máu, dẫn đến giảm lưu lượng máu và làm giảm nồng độ oxit nitric, chất cần thiết để đạt được và duy trì sự cương cứng.

Các nghiên cứu khẳng định rằng người hút thuốc có nguy cơ mắc rối loạn cương dương cao hơn so với người không hút thuốc. Một nghiên cứu cho thấy nam giới hút thuốc có nguy cơ mắc rối loạn cương dương cao gấp gần 2 lần so với người không hút thuốc.

Bỏ hút thuốc là cách duy nhất hiệu quả để cải thiện chức năng cương dương và tăng cường sức khỏe tim mạch nói chung. Việc bỏ thuốc lá mang lại lợi ích gần như tức thì cho sức khỏe tim mạch. Nam giới nhận thấy những thay đổi tích cực chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng bỏ thuốc.

2. Chế độ ăn uống không lành mạnh

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có nhiều thực phẩm trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống tình dục của cả hai giới. Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, chất béo bão hòa và đường tinh luyện là nguyên nhân hàng đầu gây béo phì, cholesterol cao và đái tháo đường. Tất cả những tác nhân này đều có liên quan đến rối loạn cương dương ở nam giới.

Nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn uống kém không chỉ gây hại bằng cách làm tắc nghẽn động mạch mà còn gây viêm nhiễm làm tổn thương các mạch máu.

Cholesterol cao và béo phì, những hậu quả thường gặp của chế độ ăn uống không lành mạnh, cũng có thể gây ra nồng độ testosterone thấp và do đó làm suy giảm chức năng sinh dục. Hầu hết các trường hợp, những yếu tố này là một phần của lối sống ít vận động, điều này càng làm phức tạp thêm tình hình.

3. Lạm dụng rượu bia

Rượu thường được xem là một chất xúc tác trong hoạt động gắn kết nhưng lạm dụng cực kỳ có hại. Trong số các thói quen gây rối loạn cương dương, rượu trực tiếp can thiệp vào các tín hiệu thần kinh và sự cân bằng nội tiết tố. Uống quá nhiều rượu ảnh hưởng đến khả năng gửi tín hiệu cần thiết cho sự cương cứng của não và cũng làm giảm nồng độ testosterone theo thời gian.

Nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày ảnh hưởng đến chức năng tình dục ở nam giới, dẫn đến rối loạn cương dương. (Ảnh minh họa AI)

Một nghiên cứu cho thấy rối loạn chức năng tình dục xuất hiện ở 62% nam giới nghiện rượu, trong đó 36% gặp khó khăn trong việc đạt được sự cương cứng.

Nam giới nên hạn chế lượng rượu tiêu thụ ở mức vừa phải hoặc ít hơn 2 ly mỗi ngày. Bạn có thể thử thay thế đồ uống buổi tối bằng những lựa chọn lành mạnh hơn như trà thảo dược hoặc nước khoáng có gas và giảm tần suất uống rượu bia.

4. Lối sống ít vận động

Hoạt động thể chất dường như bị xem nhẹ trong thế giới hiện đại luôn bận rộn ngày nay. Tình trạng thiếu vận động kéo dài không chỉ gây ra những hậu quả trước mắt mà còn ảnh hưởng đến chức năng cương dương ở nam giới.

Thiếu vận động cũng góp phần gây béo phì, tuần hoàn máu kém và mất cân bằng nội tiết tố, những yếu tố có thể làm suy giảm khả năng tình dục.

Nhiều nghiên cứu cho thấy nam giới thường xuyên vận động thể chất có nguy cơ mắc chứng rối loạn cương dương thấp hơn đáng kể. Một nghiên cứu cho thấy rằng tập thể dục 160 phút mỗi tuần trong 6 tháng có thể cải thiện các triệu chứng rối loạn cương dương ở nam giới.

Tập thể dục giúp cải thiện lưu thông máu, tăng nồng độ testosterone và giảm căng thẳng. Những thay đổi này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ham muốn tình dục và chức năng cương dương khỏe mạnh.

5. Căng thẳng mạn tính và giấc ngủ kém

Căng thẳng và thiếu ngủ là hai yếu tố liên quan mật thiết với nhau, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả sức khỏe tinh thần và thể chất cũng như chức năng cương dương ở nam giới.

Căng thẳng mạn tính dẫn đến tăng nồng độ cortisol, một loại hormone gây căng thẳng ức chế sản xuất testosterone. Sự mất cân bằng nội tiết tố này có thể làm giảm ham muốn và khả năng tình dục theo thời gian.

Các rối loạn giấc ngủ như mất ngủ và ngưng thở khi ngủ đều gây hại như nhau. Một nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới mắc các rối loạn giấc ngủ có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao hơn 60% so với những người có thói quen ngủ lành mạnh.

Giấc ngủ rất cần thiết cho quá trình sản sinh testosterone tự nhiên của cơ thể, chủ yếu diễn ra trong khi ngủ. Chất lượng giấc ngủ kém làm gián đoạn chu kỳ này, dẫn đến nồng độ hormone thấp hơn và do đó làm suy giảm chức năng sinh dục.