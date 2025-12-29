9 dấu hiệu cảnh báo sớm rối loạn cương dương, quý ông cần biết

Rối loạn cương dương (ED) là một vấn đề mà nhiều nam giới gặp phải. Trên thực tế, hơn một nửa số nam giới sẽ trải qua các triệu chứng rối loạn cương dương vào một thời điểm nào đó trong đời. Vấn đề này không chỉ riêng ở nam giới lớn tuổi.

Trái ngược với quan niệm phổ biến, các dấu hiệu và triệu chứng của ED có thể xảy ra với bất kỳ người đàn ông nào ở bất kỳ độ tuổi nào. Theo một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Tiết niệu và Nam khoa Hoa Kỳ (Translational Andrology and Urology), gần 8% nam giới từ 20 đến 29 tuổi và 11% nam giới từ 30 đến 39 tuổi gặp phải các triệu chứng rối loạn cương dương.

Bác sĩ S. Adam Ramin, chuyên gia về sức khỏe tình dục, Giám đốc y khoa của Trung tâm Chuyên khoa Ung thư Tiết niệu tại Los Angeles (Hoa Kỳ) cho biết, các dấu hiệu của rối loạn cương dương thường là cách cơ thể báo hiệu rằng có một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào đó cần được giải quyết. Dưới đây là 9 dấu hiệu quan trọng mà phái mạnh không nên phớt lờ.

1. Khó đạt được hoặc duy trì sự cương cứng

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất nhưng thường bị nam giới chủ quan bỏ qua ở giai đoạn đầu. Vấn đề không chỉ là việc "cậu nhỏ" hoàn toàn không thể cương cứng. Nếu quý ông nhận thấy dương vật cương cứng không đủ độ cứng như trước, hoặc bị mềm đi quá nhanh khiến "cuộc yêu" bị gián đoạn, đây chính là hồi chuông cảnh báo. Bác sĩ S. Adam Ramin giải thích rằng đây là một quá trình diễn tiến chậm. Ban đầu chỉ là sự suy giảm nhẹ về độ cứng hoặc thời gian duy trì nhưng nếu lặp lại thường xuyên, đó là dấu hiệu của bệnh lý.

2. Mất hiện tượng cương cứng vào buổi sáng

Ở nam giới khỏe mạnh, não bộ sẽ giải phóng ít hormone noradrenaline (hormone ngăn cản sự cương cứng) trong khi ngủ. Điều này dẫn đến hiện tượng cương cứng tự nhiên vào ban đêm và sáng sớm. Đây là thước đo quan trọng cho thấy hệ thống mạch máu và thần kinh dẫn đến dương vật đang hoạt động tốt. Nếu nhận thấy mình thức dậy với sự cương cứng ít hơn bình thường hoặc hiện tượng này biến mất trong thời gian dài, điều đó có nghĩa là các mạch máu đang gặp khó khăn trong việc bơm máu đến cơ quan sinh dục.

3. Giảm ham muốn tình dục

Testosterone là nhiên liệu chính cho ham muốn của nam giới. Khi nồng độ hormone này sụt giảm, nam giới sẽ cảm thấy thờ ơ, không còn hứng thú hoặc ít suy nghĩ về chuyện chăn gối.

Bác sĩ David Shusterman, chuyên gia tiết niệu tại New York cho biết, nếu không có ham muốn (yếu tố tâm lý), việc đạt được sự cương cứng (yếu tố vật lý) gần như là không thể. Giảm ham muốn thường đi kèm với các triệu chứng khác như giảm năng lượng, khó tăng cơ và tăng mỡ bụng.

Một người đàn ông bị rối loạn cương dương cũng có thể bị giảm ham muốn tình dục do trải nghiệm không thoải mái trong phòng ngủ nhưng nếu giảm ham muốn tình dục đi kèm với rối loạn cương dương và có các triệu chứng khác như giảm năng lượng, giảm động lực, khó tăng cơ và tăng cân, thì cần phải tìm đến chuyên gia để được đánh giá nhằm loại trừ khả năng thiếu hụt testosterone.

4. Nướu răng sưng đau hoặc chảy máu

Ít ai ngờ rằng sức khỏe răng miệng lại liên quan đến khả năng sinh lý. Nếu nướu của bạn bị sưng, đau hoặc chảy máu khi đánh răng, đây là dấu hiệu của bệnh viêm nha chu.

Bệnh nướu răng gây ra tình trạng viêm nhiễm lan rộng trong cơ thể, làm tổn thương các mạch máu. Khi mạch máu bị tổn thương, khả năng vận chuyển máu đến dương vật sẽ bị suy giảm, dẫn đến khó cương cứng. Vì vậy, nụ cười khỏe mạnh cũng là dấu hiệu của một sức khỏe sinh lý tốt.

5. Tăng huyết áp âm thầm gây rối loạn cương dương

Huyết áp cao làm hỏng lớp lót của các động mạch và khiến chúng mất đi tính đàn hồi. Điều này làm cho mạch máu khó giãn nở hơn khi có kích thích tình dục.

Bác sĩ Ramin nhấn mạnh: Nếu các mạch máu không thể giãn nở, sẽ không có đủ lượng máu chảy vào để gây ra sự cương cứng. Nam giới cần kiểm soát huyết áp ở mức ổn định (dưới 120/80 mmHg) là cách bảo vệ chức năng cương dương hiệu quả.

Rối loạn cương dương không chỉ đơn thuần là vấn đề của sinh lý mà còn liên quan đến nhiều tình trạng sức khỏe khác. (Ảnh minh họa)

6. Cholesterol cao cảnh báo bệnh tim mạch

Tương tự như huyết áp cao, mức cholesterol trong máu cao (trên 240 mg/dL) gây ra xơ vữa động mạch, làm hẹp lòng mạch và cản trở dòng chảy của máu. Rối loạn cương dương ở nam giới có cholesterol cao thường là dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tim mạch nguy hiểm hơn trong tương lai.

7. Tác dụng phụ của thuốc mới

Nếu bạn bắt đầu gặp trục trặc trong chuyện chăn gối ngay sau khi sử dụng một loại thuốc mới, hãy xem lại đơn thuốc của mình.

Thuốc chống trầm cảm và thuốc điều trị huyết áp là những "thủ phạm" phổ biến. Thuốc chống trầm cảm có thể làm gián đoạn các tín hiệu hóa học gây hưng phấn trong não, trong khi thuốc huyết áp làm giảm lưu lượng máu đến dương vật.

Khoảng 25% các trường hợp rối loạn cương dương là do tác dụng phụ của thuốc. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được tự ý ngưng thuốc mà cần thảo luận với bác sĩ để tìm phương án thay thế.

8. Vấn đề về giấc ngủ và mệt mỏi

Thiếu ngủ hoặc giấc ngủ kém chất lượng làm giảm nồng độ testosterone và gia tăng căng thẳng. Đặc biệt, chứng ngưng thở khi ngủ (tình trạng hơi thở bị gián đoạn liên tục trong đêm) có mối liên hệ mật thiết với rối loạn cương dương.

Theo Hiệp hội Y học Tình dục Quốc tế, gần 70% nam giới mắc chứng ngưng thở khi ngủ cũng gặp phải các vấn đề về cương dương.

9. Dấu hiệu của bệnh thận

Thận yếu hoặc suy giảm chức năng thận ảnh hưởng trực tiếp đến nồng độ hormone, khả năng tuần hoàn máu và mức năng lượng của cơ thể. Những thay đổi về thể chất và cảm xúc do bệnh thận gây ra thường làm nam giới mất dần hứng thú và khả năng tình dục.

Rối loạn cương dương là một vấn đề phổ biến và hoàn toàn có thể cải thiện được. Đừng vì e ngại hay xấu hổ mà bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm kể trên. Việc thăm khám kịp thời không chỉ giúp bạn lấy lại phong độ mà còn giúp phát hiện và ngăn chặn các bệnh lý nền nguy hiểm như tim mạch, đái tháo đường hay bệnh thận.