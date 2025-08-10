Ăn tối sau khung giờ này, nguy cơ ung thư dạ dày tăng gấp 7 lần

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Medicine (2016), do Xu L. và cộng sự thực hiện, tìm kiếm mối liên hệ giữa thời gian từ bữa tối đến lúc ngủ (< 3 giờ), thói quen không đi bộ sau ăn và nguy cơ bị ung thư dạ dày.

Theo đó, việc thường xuyên ăn tối sau 8 giờ, thiếu vận động sau bữa ăn và đi ngủ ngay sau đó có thể khiến nguy cơ ung thư dạ dày tăng tới 7,4 lần so với người bình thường.

Bác sĩ Trần Tuyên Vị, phó giám đốc Trung tâm Phẫu thuật vi xâm lấn tiêu hóa – chuyển hóa & giảm cân, Bệnh viện Tri-Service General ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ trên fanpage “Nhật ký sức khỏe của bác sĩ Trần Tuyên Vị” rằng, vấn đề “lệch nhịp sống” thường gặp ở người hiện đại như ăn tối muộn, nằm nghỉ hoặc cầm điện thoại ngay sau bữa ăn đều có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư dạ dày.

Ăn tối sau 8h rất có hại cho sức khoẻ.

Đặc biệt, với những người có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày, bị trào ngược dạ dày – thực quản hoặc nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP), những thói quen tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn mối nguy nghiêm trọng cho sức khỏe.

Để phòng ngừa, bác sĩ Trần đưa ra 4 lời khuyên thiết thực:

- Ăn xong bữa tối trước 8 giờ tối.

- Không ăn trong vòng 3 giờ trước khi đi ngủ.

- Sau bữa ăn nên đi bộ ít nhất 10 phút.

- Người thuộc nhóm nguy cơ cao nên thường xuyên nội soi dạ dày hoặc xét nghiệm vi khuẩn HP.

Theo số liệu từ Cục Y tế Quốc dân, ung thư dạ dày đã vươn lên vị trí top 10 loại ung thư thường gặp ở Đài Loan, trong đó nhiễm vi khuẩn HP là yếu tố gây ung thư không thể bỏ qua. Nghiên cứu cho thấy, nguy cơ ung thư dạ dày ở người nhiễm HP cao hơn người không nhiễm 5,6 lần. Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Đài Loan phát hiện rằng điều trị kịp thời có thể giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày tới 50%.

Bác sĩ Trần nhấn mạnh, bệnh lý dạ dày thường không xảy ra đột ngột mà là kết quả của thói quen xấu tích tụ lâu dài. Ông kêu gọi mọi người chú trọng duy trì nếp sống điều độ, đồng thời khuyến cáo những ai có yếu tố nguy cơ nên chủ động thăm khám và kiểm tra định kỳ.