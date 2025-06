5 dấu hiệu ung thư dạ dày thường xuất hiện vào buổi sáng

Ung thư dạ dày là tình trạng xuất hiện khối u ác tính tại lớp niêm mạc của dạ dày. Phần lớn các ca bệnh thuộc loại ung thư biểu mô tuyến (adenocarcinoma) – bắt nguồn từ các tế bào ở lớp lót bên trong dạ dày.

Tuy có thể điều trị nếu phát hiện sớm, đáng tiếc là phần lớn bệnh nhân được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Dù vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường – đặc biệt nếu trong gia đình có tiền sử ung thư – vẫn đóng vai trò then chốt. Dưới đây là 5 dấu hiệu ung thư dạ dày có thể xuất hiện vào buổi sáng, dù không hoàn toàn đặc hiệu cho căn bệnh này:

Đau hoặc khó chịu vùng thượng vị

Một trong những dấu hiệu sớm nhất của ung thư dạ dày là cảm giác đau hoặc cồn cào ở vùng thượng vị (bụng trên), đặc biệt vào sáng sớm. Bạn có thể thức dậy với cảm giác âm ỉ hoặc nóng rát ở vùng bụng trên – thường bị nhầm với chứng đầy hơi hoặc ợ nóng.

Cơn đau này xuất hiện do khối u kích thích hoặc làm tổn thương lớp niêm mạc dạ dày. Khi bụng rỗng vào buổi sáng, cảm giác khó chịu có thể rõ rệt hơn. Nếu tình trạng này kéo dài trong nhiều tuần, cần đi khám bác sĩ.

Buồn nôn vào buổi sáng

Buồn nôn và nôn là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh lý tiêu hóa, nhưng nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên vào buổi sáng, rất có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày. Nguyên nhân có thể do khối u cản trở quá trình tiêu hóa hoặc gây tích tụ axit trong dạ dày suốt đêm. Nếu nôn ra máu hoặc chất có màu sẫm như bã cà phê, cần đi khám ngay lập tức.

Chán ăn vào buổi sáng

Không có cảm giác đói, nhanh no dù ăn ít, hoặc buồn nôn sau ăn sáng có thể là dấu hiệu của ung thư dạ dày. Khối u có thể làm suy giảm khả năng giãn nở và đẩy thức ăn ra khỏi dạ dày, khiến bạn cảm thấy no nhanh hơn so với bình thường.

Tình trạng chán ăn này thường dẫn đến sụt cân không rõ nguyên nhân. Nếu bạn thấy mình ăn ít hơn vào buổi sáng, đồng thời giảm cân dù không ăn kiêng, hãy chủ động kiểm tra sức khỏe.

Sụt cân và mệt mỏi buổi sáng

Nhiều bệnh nhân ung thư dạ dày có dấu hiệu sụt cân nhanh chóng và yếu sức, đặc biệt vào buổi sáng khi cơ thể đang trong trạng thái nhịn ăn dài (sau một đêm ngủ).

Nguyên nhân là do ung thư làm giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể. Nếu bạn thức dậy cảm thấy kiệt sức, quần áo rộng hơn, cơ thể gầy đi mà không lý do, đừng chủ quan.

Phân đen hoặc có máu

Một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng khác là phân có màu đen như nhựa đường hoặc có máu – dấu hiệu cho thấy khả năng xuất huyết trong dạ dày. Đôi khi máu không thấy bằng mắt thường nhưng đủ để làm đổi màu phân.

Tình trạng này thường được phát hiện vào buổi sáng khi đi vệ sinh lần đầu trong ngày. Đây là triệu chứng cần được xử lý y tế ngay lập tức.