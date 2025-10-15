Người đàn ông cương dương suốt 10 ngày, vượt 1.000km ra Hà Nội cấp cứu

Bệnh nhân nam sinh năm 1984 được đưa đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cấp cứu. Người đàn ông này đã có vợ con, không sử dụng thuốc hay chất kích thích bất thường trước đó. Khoảng 10 ngày trước, bệnh nhân xuất hiện tình trạng cương dương liên tục. Người bệnh e ngại nên không đi khám và điều trị.

Đến ngày thứ 9 cương đau, do không chịu được, người đàn ông vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng tình trạng không cải thiện, dương vật vẫn căng cứng và đau dữ dội ngày càng tăng.

Trước nguy cơ hoại tử và mất chức năng sinh lý, bệnh nhân được chuyển gấp ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại đây, các bác sĩ Khoa Nam học đã thực hiện cấp cứu kịp thời, giải áp thể hang, giúp dương vật trở lại trạng thái an toàn.

Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Phan Lê Nhật Long - Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cương đau dương vật kéo dài là trạng thái cương cứng liên tục trên 4 tiếng mà không liên quan đến kích thích tình dục.

Đây là một tình trạng cấp cứu nam khoa. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể bị rối loạn cương dương vĩnh viễn do tổn thương thể hang. Những trường hợp được chuyển đến muộn sau 10 ngày, tiên lượng khả năng phục hồi sau điều trị sẽ rất hạn chế. Nếu bệnh nhân đến sớm trong 4 đến 6 tiếng đầu, cơ hội bảo tồn khả năng sinh lý gần như hoàn toàn.

Bác sĩ Long cho biết, các nguyên nhân gây ra bệnh lý này bao gồm thuốc điều trị rối loạn cương dương nếu dùng sai liều; Thuốc hướng thần, chống trầm cảm, hạ huyết áp, bệnh lý huyết học như hồng cầu hình liềm, leukemia; Chấn thương vùng chậu - sinh dục hoặc không tìm được nguyên nhân rõ ràng như trong ca bệnh trên.

Trường hợp dương vật cương cứng trên 4 tiếng đồng hồ mà không xìu, người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được cấp cứu và xử trí kịp thời. Người dân tuyệt đối không tự dùng thuốc tăng cường sinh lý không rõ nguồn gốc và khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở Nam học uy tín, đặc biệt nếu từng có rối loạn cương hoặc đang điều trị các bệnh lý huyết học, thần kinh bác sĩ Long khuyến cáo.