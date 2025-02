Ngủ dậy thấy mệt mỏi, miệng méo, người đàn ông 54 tuổi ở Phú Thọ bị đột quỵ

Bị đột quỵ được cấp cứu kịp thời

Ngày 28/2, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân bị đột quỵ, đây là trường hợp được cấp cứu nhanh chóng. Đó là trường hợp bệnh nhân B.V.C 54 tuổi (trú tại Sông Lô, Việt Trì, Phú Thọ), sau khi thức giấc, cơ thể trở nên rã rời, miệng méo, khó nói… khiến người bệnh và gia đình vô cùng lo lắng. Gia đình ngay lập tức liên hệ với cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ ở khu dân cư và được xử trí, đưa đến Bệnh viện cấp cứu kịp thời ngay trong ngày 27/02.

Trước đó, vào tối 26/02, bệnh nhân C. cảm thấy mệt mỏi nhưng chủ quan không đến cơ sở y tế thăm khám. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, tình trạng của anh trở nên nghiêm trọng hơn. Tại Bệnh viện, các bác sĩ đã khẩn trương thăm khám lâm sàng và đã được chụp phim cộng hưởng từ chẩn đoán người bệnh bị đột quỵ chảy máu não, và người bệnh đã được điều trị tích cực ngay sau đó.

Theo BS.CKI Lưu Văn Thìn - Trung tâm đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ) cho biết, tình trạng của người bệnh rất nặng. Nếu không có sự phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể sẽ phải chịu những hậu quả của đột quỵ như hôn mê, liệt nửa người... thậm chí có thể tử vong. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa để điều trị cho người bệnh bằng thuốc và theo dõi sát vì có thể phải phẫu thuật khi triệu chứng thay đổi.

Trường hợp của bệnh nhân C. là minh chứng rõ ràng về tầm quan trọng của việc cấp cứu nhanh chóng đối với người bệnh đột quỵ. Thời gian là yếu tố quyết định sự sống còn. Người bệnh đã được can thiệp kịp thời, tránh được nguy cơ tử vong.

Người bệnh được các bác sĩ thăm khám tại khoa Cấp Cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh BVCC

Đột quỵ có nguy hiểm không?

Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não. Bệnh thường xảy ra một cách đột ngột, nguyên nhân là do nguồn máu cung cấp cho não bị tắc nghẽn, bị gián đoạn hoặc suy giảm. Lúc này, não sẽ bị thiếu dinh dưỡng và oxy, các tế bào não sẽ chết dần trong vài phút. Đột quỵ có hai dạng chính là:- Đột quỵ xuất huyết: Là tình trạng chảy máu não do mạch máu bị vỡ gây nên.

- Đột quỵ do thiếu máu cục bộ: Các mạch máu bị tắc nghẽn do các cục máu đông khiến máu không lưu thông được. Trong đó, khoảng 80% các ca đột quỵ là do thiếu máu cục bộ, 20% còn lại là đột quỵ do vỡ mạch máu ở não.

Sau khi đột quỵ sẽ gây ảnh hưởng đến các vùng chức năng có liên quan, và độ nặng phụ thuộc vào vị trí mạch máu bị tắc và độ rộng của vùng não bị tổn thương. Có nhiều nguyên nhân gây đột quỵ trong đó tăng huyết áp là nguyên nhân chính gây nên tình trạng này, chiếm 80% trường hợp.

Những nguyên nhân còn lại do xơ vữa động mạch, thiếu máu cục bộ cơ tim, rung nhĩ, suy tim, vỡ phình mạch máu não… Đặc biệt tình trạng tai biến mạch máu não rất dễ xảy ra nếu người bệnh có sẵn bệnh lý đái tháo đường hoặc rối loạn chuyển hóa lipid (tăng mỡ máu).

Tai biến mạch máu não hầu hết gặp ở người già, nhưng cũng có khi gặp ở người trẻ. Đa số người trẻ tuổi bị tai biến mạch máu não là do vỡ dị dạng mạch máu não, tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch khác.

Những dấu hiệu của đột quỵ

Theo Hiệp hội đột quỵ Hoa Kỳ khuyên tất cả mọi người học cách nhận ra những dấu hiệu sau đây của đột quỵ:

- Đột ngột tê hay yếu của mặt, tay hay chân, đặc biệt ở một nửa cơ thể.

- Đột ngột lú lẫn, rối loạn hay không hiểu lời nói.

- Đột ngột rối loạn thị giác ở một bên hay hai bên.

- Đột ngột rối loạn việc đi đứng, choáng váng, mất thăng bằng hay mất khả năng phối hợp động tác.

- Đột ngột đau đầu nhiều không biết nguyên nhân.

Phòng đột quỵ bằng cách nào?

Nhằm ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, mỗi người cần xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh:

- Ngừng hút thuốc: Hãy lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Đảm bảo ăn đủ lượng trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt được khuyến nghị. Chọn thực phẩm ít chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, cholesterol, muối (natri) và đường bổ sung.

- Giữ cân nặng khỏe mạnh: Hãy hoạt động thể chất.

- Hạn chế sử dụng rượu bia và chất kích thích

- Ngoài ra, nên có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hãy lắng nghe cơ thể và tìm đến bác sĩ chuyên môn, các cơ sở y tế uy tín khi cần được thăm khám và tư vấn và tầm soát đột quỵ từ sớm.