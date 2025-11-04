Người đàn ông tử vong trong phòng tắm, 3 lưu ý để tránh nguy hiểm

Một đêm muộn, ông Trương, 51 tuổi, trở về nhà sau chuỗi ngày làm thêm triền miên. Toàn thân mệt mỏi, ông ăn vội vài miếng cơm rồi đi tắm nước nóng để thư giãn. Vợ ông vốn quen chồng tắm lâu nên không để ý, nhưng sau hơn nửa giờ không thấy động tĩnh, bà mở cửa thì phát hiện ông đã gục ngã trên sàn.

Dù được cấp cứu, ông Trương vẫn không qua khỏi. Bác sĩ kết luận nguyên nhân tử vong của nam bệnh nhân là đột quỵ do tắc mạch máu não.

Tắm có thể gây đột quỵ?

Mùa đông là thời điểm bệnh tim mạch và đột quỵ gia tăng, trong đó nhiều trường hợp xảy ra khi đang tắm. Nhiệt độ nước quá nóng hoặc quá lạnh khiến mạch máu co giãn đột ngột, làm tổn thương thành mạch, dễ hình thành cục máu đông gây nhồi máu não.

Người cao tuổi nên giữ nhiệt độ nước 34-37 độ C, mùa đông có thể tăng thêm 3 độ C. Phòng tắm cần thông thoáng vì không khí kín dễ thiếu oxy, trong khi mạch máu đang giãn khiến nhu cầu oxy tăng. Ngoài ra, đứng dậy quá nhanh sau khi tắm có thể gây tụt huyết áp, chóng mặt và ngã.

Với người mắc bệnh tim mạch mạn tính, nếu cảm thấy khó chịu khi tắm, cần dừng lại ngay và đi khám.

Nhiều trường hợp gặp bất ổn sức khỏe trong phòng tắm vào mùa đông. Ảnh minh họa: Ban Mai

Ba thời điểm tuyệt đối không nên tắm

Nghiên cứu đăng trên Scientific Reports (Anh) về gần 2.700 ca tử vong xảy ra trong mùa đông ghi nhận hơn 90% bệnh nhân trên 65 tuổi, nhiều người tử vong trong phòng tắm. Ba thời điểm đặc biệt nguy hiểm gồm:

Sau khi uống rượu: Cơ thể tập trung chuyển hóa cồn khiến đường huyết giảm. Tắm nước nóng làm mạch máu giãn nở, đường huyết càng hạ sâu, dễ chóng mặt, mệt lả, thậm chí đột tử. Do đó, mọi người nên nghỉ 1-2 giờ sau khi uống hoặc chỉ lau người bằng nước ấm.

Ngay sau khi tập thể dục: Khi vừa vận động, mao mạch đang giãn nở. Tắm ngay làm thay đổi nhiệt độ cơ thể đột ngột, tăng gánh nặng cho tim, dễ dẫn đến chóng mặt, tức ngực hoặc tai biến. Bạn hãy nghỉ 20-30 phút, đợi nhịp tim ổn định rồi mới tắm, với nước khoảng 35-37 độ C.

Khi đói hoặc ngay sau khi ăn no: Lúc đói, đường huyết thấp, tắm khiến máu dồn ra ngoài da, dễ ngất. Ngược lại, sau khi ăn no, máu tập trung về dạ dày để tiêu hóa, nếu tắm ngay sẽ làm rối loạn tiêu hóa, thiếu máu lên tim và não, tăng nguy cơ đột quỵ.

Tắm bao lâu là hợp lý trong mùa lạnh?

Theo Hướng dẫn làm sạch da Trung Quốc, tần suất tắm mùa đông tùy vào mức độ vận động và tình trạng da. Khi người cao tuổi tắm, cần lưu ý:

- Chờ 1 giờ sau khi ăn mới tắm; có thể uống chút nước trước khi vào phòng tắm.

- Bật máy sưởi trước 15 phút, giữ nhiệt độ phòng khoảng 25 độ C.

- Mỗi lần tắm không quá 15 phút; ngâm lâu dễ giảm máu lên tim và não.

- Có thể mang ghế nhỏ để ngồi nghỉ; khi đứng dậy nên từ từ để tránh chóng mặt, ngã.