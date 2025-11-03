Căn bệnh khiến doanh nhân trẻ qua đời ở tuổi 34

Anh Nguyễn Đức Nhật Thuận là người sáng lập thương hiệu ẩm thực "Cà Mèn" qua đời tại TPHCM. Đại diện thương hiệu xác nhận anh mất do đột quỵ. Sự ra đi của nam doanh nhân không chỉ để lại tiếc thương trong cộng đồng sáng tạo trẻ mà còn là lời cảnh tỉnh về đột quỵ ở người trẻ hiện nay.

Theo Phó giáo sư Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Hội Đột quỵ TPHCM, dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và các nghiên cứu từ Đại học Oxford (Anh) và Đại học Y khoa Yale (Mỹ), tuổi trung bình mắc bệnh đột quỵ trong dân số nói chung dao động từ 70 đến 75 tuổi. Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực địa lý, giới tính và các yếu tố nguy cơ.

Ông Nguyễn Đức Nhật Thuận - Nhà sáng lập Cà Mèn qua đời do đột quỵ. Ảnh: Cà Mèn.

Các nguyên nhân gây đột quỵ hiện nay chủ yếu do các bệnh lý nền không được kiểm soát với lối sống bị động, yếu tố chủ quan của người trẻ.

Các nguyên nhân hay gặp như:

Bệnh nền mạn tính: Bác sĩ Thắng cho rằng hiện nay người trẻ ngày càng phải đối mặt với các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu ở độ tuổi sớm hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do lối sống công nghiệp, công việc tĩnh, ít vận động và chế độ ăn không lành mạnh. Mỗi ngày, mọi người ăn uống thực phẩm chiên rán, ít củ quả dẫn tới thừa cân, béo phì. Những yếu tố này thúc đẩy tăng huyết áp và dẫn tới cơn đột quỵ trong tương lai.

Lối sống đô thị hóa: Một thực tế đã chứng minh rằng quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở các nước đang phát triển đã thay đổi thói quen sống của người trẻ. Hiện nay, nhiều người ngại hoạt động và tiêu thụ thực phẩm chế biến nhanh. Thực phẩm này chứa rất nhiều muối nhưng mọi người không để ý gây tình trạng thừa natri và dẫn tới bệnh lý tăng huyết áp.

Ngoài ra, lối sống hiện nay cũng làm gia tăng áp lực, căng thẳng tâm lý kéo dài và đây là yếu tố gây đột quỵ.

Thiếu tiếp cận dịch vụ y tế: Hệ thống y tế ở các nước đang phát triển còn hạn chế, với ít chương trình tầm soát các bệnh lý nền như tăng huyết áp hay tiểu đường. Việc không phát hiện và điều trị kịp thời các yếu tố nguy cơ khiến người trẻ dễ bị đột quỵ mà không có sự chuẩn bị trước. Rất nhiều người chỉ trên băng ca cấp cứu mới biết bản thân bị tăng huyết áp.

Hút thuốc và sử dụng chất kích thích: Bác sĩ Thắng báo động tình trạng hút thuốc lá, uống rượu bia và sử dụng các chất kích thích khác đang tăng lên ở người trẻ tại các nước đang phát triển. Nhiều người bệnh đi khám phát hiện tăng huyết áp, bệnh tim mạch nhưng trên túi áo của họ vẫn có bao thuốc.

Mọi người coi hút thuốc là thói quen khó bỏ nhưng thực tế đây chính là sát thủ gây hại mạch máu, đột quỵ và đặc biệt khi kết hợp với các yếu tố khác.

Yếu tố di truyền và chủng tộc: Một số nhóm dân tộc ở các nước đang phát triển có nguy cơ cao hơn về các bệnh lý mạch máu do yếu tố di truyền. Khi kết hợp với các yếu tố môi trường và lối sống không lành mạnh, nguy cơ đột quỵ ở người trẻ càng tăng lên.

Trước những nguy hiểm của đột quỵ gây ra, bác sĩ Thắng khuyến cáo người trẻ cần nâng cao nhận thức đầy đủ về các yếu tố nguy cơ và triệu chứng của đột quỵ.

Tâm lý chủ quan (cho rằng đột quỵ chỉ xảy ra ở người lớn tuổi) có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp, làm tăng tỷ lệ tử vong hoặc biến chứng nghiêm trọng.

Mỗi người hãy xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu… vì những bệnh nền này không được phát hiện sớm, thăm khám và điều trị đúng, đến lúc nào đó bùng phát, kết hợp với các yếu tố khác sẽ dẫn tới đột quỵ.